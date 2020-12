Weltrangliste: DFB-Frauen beenden Jahr auf Platz zwei

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft beendet das Jahr 2020 mit 2091 Punkten auf dem zweiten Rang der FIFA-Weltrangliste. Auf Platz eins überwintern die Weltmeisterinnen aus den USA, die ihren Vorsprung auf Olympiasieger Deutschland etwas ausbauen konnten.

Mit 2192 Zählern haben die USA nach einem Länderspielsieg in der Neuauflage des WM-Finales in den Niederlanden im November (2:0) den besten Wert seit über sechs Jahren vorzuweisen. Hinter Deutschland ist Frankreich (2032 Punkte) vor der Niederlande (2023) und Schweden (2009) Dritter.

Die DFB-Frauen feierten in diesem Jahr in sechs Spielen sechs Siege und behielten in der abgeschlossenen EM-Qualifikation eine weiße Weste. Die nächste Ausgabe der Weltrangliste erscheint am 26. März 2021.

Top Ten der FIFA-Weltrangliste

1. USA (2192 Punkte)

2. Deutschland (2091)

3. Frankreich (2032)

4. Niederlande (2023)

5. Schweden (2009)

6. England (1999)

7. Australien (1963)

8. Brasilien (1958)

8. Kanada (1958)

10. Japan (1937)

[sid]