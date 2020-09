Remis in der Nations League gegen Spanien und in der Schweiz: das DFB-Team

Weltrangliste: Deutschland nun auf Platz 14

Die deutsche Nationalmannschaft hat in der neuen FIFA-Weltrangliste einen Platz gut gemacht und rangiert mit 1602 Punkten nun auf dem 14. Rang. Mit Belgien an der Spitze (1773 Zähler), Weltmeister Frankreich (1744), Rekordweltmeister Brasilien (1712) und England (1664) bleiben die Top Vier unverändert, Europameister Portugal macht mit 1653 Punkten auf Rang fünf zwei Plätze gut.

Das DFB-Team von Bundestrainer Joachim Löw absolvierte zuletzt nach rund zehn Monaten Corona-bedingter Pause seine ersten beiden Länderspiele im Jahr 2020. In der Nations League gab es jeweils ein 1:1 gegen Spanien und in der Schweiz. Die nächste Weltrangliste erscheint am 22. Oktober.

Die FIFA-Weltrangliste

1. Belgien 1773 Punkte

2. Frankreich 1744

3. Brasilien 1712

4. England 1664

5. Portugal 1653

6. Uruguay 1645

7. Spanien 1642

8. Kroatien 1628

9. Argentinien 1623

10. Kolumbien 1622

... 14. Deutschland 1602

[dfb]