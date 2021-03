Kurz vorm großen Triumph im Maracana: Löw und sein Team am 13. Juli 2014 in Rio

Joachim Löw und sein größter Erfolg: Weltmeister mit Deutschland 2014 in Rio

Weltmeister-Trainer Löw: Die meisten Spiele und Siege

Nach dann 17 Jahren als Bundestrainer neigt sich die Amtszeit von Joachim Löw dem Ende zu. "Ich gehe diesen Schritt ganz bewusst, voller Stolz und mit riesiger Dankbarkeit, gleichzeitig aber weiterhin mit einer ungebrochen großen Motivation, was das bevorstehende EM-Turnier angeht", sagt der 61 Jahre alte Weltmeister-Trainer von 2014. Neben dem WM-Titel hat Löw einige Rekorde aufgestellt - der DFB.de-Faktencheck.

Weltmeister-Trainer: 2014 wurde er Weltmeister und ist damit neben Sepp Herberger (1954), Helmut Schön (1974) und Franz Beckenbauer (1990) einer von vier DFB-Trainern, die den wichtigsten Titel des Weltfußballs gewinnen konnten.

Spiele und Siege: Mit 189 Partien ist Joachim Löw Rekordbundestrainer in der Geschichte des DFB. Auch die 120 Siege sind alleiniger Bestwert.

Große Turniere: Joachim Löw stand als Trainer in 34 Europa- und Weltmeisterschaftspartien an der Seitenlinie, davon gewann er starke 23 Spiele. Beides sind Rekordwerte eines Trainers in der Geschichte der beiden Wettbewerbe.

Nur einmal nicht im Halbfinale: Fünfmal erreichte er bei Welt- und Europameisterschaften mindestens das Halbfinale - das schaffte kein anderer Trainer. Einzig bei der WM 2018 kam das Aus schon in der Gruppenphase.

Zwischen den Extremen: Der höchste Sieg gelang dem Bundestrainer Löw beim 13:0 in San Marino im September 2006, die höchste Niederlage setzte es beim 0:6 in Spanien im November 2020.

Löws liebster Torjäger: WM- und DFB-Rekordschütze Miroslav Klose erzielte auch die meisten Tore in der Löw-Ära (42). Insgesamt trugen sich 64 verschiedene DFB-Akteure unter Löw in die Torschützenliste ein. Den ersten Treffer in seiner Amtszeit hatte Bernd Schneider im August 2006 gegen Schweden erzielt.

Viele Debütanten: 112 Spieler feierten ihr DFB-Debüt unter Joachim Löw. Die ersten Debütanten waren Malik Fathi und Manuel Friedrich bei Löws Chefcoach-Premiere 2006 gegen Schweden (3:0). Die bislang letzten beiden Debütanten waren Philipp Max und Ridle Baku im November 2020 gegen Tschechien (1:0).

[dfb]