"Es war eine wunderbare Reise": Mesut Özil mit dem WM-Pokal 2014 in Rio

Weltmeister Mesut Özil beendet Karriere

Weltmeister Mesut Özil beendet seine Karriere mit sofortiger Wirkung. "Ich hatte das große Privileg, 17 Jahre lang Profi zu sein, und ich bin für diese Gelegenheit unendlich dankbar", schrieb der 34-Jährige am heutigen Mittwoch seinen mehr als 50 Millionen Followern bei Twitter und Instagram. Zuletzt spielte Özil bei Basaksehir Istanbul.

"Mesut Özil war einer unserer herausragenden Nationalspieler", so Bundestrainer Hansi Flick. "In seiner erfolgreichsten Zeit zählte er zu den besten Fußballspielern der Welt. Er hat die Nationalmannschaft fast ein Jahrzehnt lang mitgeprägt, der Höhepunkt war der Gewinn des Weltmeistertitels 2014, zu dem auch er entscheidend beigetragen hat. Ich habe sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet, er hatte außergewöhnliche Fähigkeiten, seine Technik und Spielübersicht waren überragend. Wir alle bei der Nationalmannschaft wünschen ihm und seiner Familie alles Gute für die Zeit nach der Karriere."

"Es war eine wunderbare Reise"

Mesut Özil spielte 92-mal für Deutschland, schoss dabei 23 Tore und wurde 2014 in Brasilien als Stammspieler Weltmeister. Er ließ seine Laufbahn in der Türkei ausklingen, zunächst bei Fenerbahce, dann bei Basaksehir. Vorher spielte der gebürtige Gelsenkirchener in der Bundesliga für Schalke 04 und Werder Bremen. Mit den Norddeutschen wurde er 2009 deutscher Pokalsieger. Seine größten Erfolge im Vereinsfußball feierte Özil bei Real Madrid (Pokalsieger 2011, Meister 2012) und beim FC Arsenal (Pokalsieger 2014, 2015 und 2017).

"Es war eine wunderbare Reise, gefüllt mit unvergesslichen Momenten und Emotionen", schrieb Özil nun und bedankte sich bei seinen Klubs, seinen Trainern und Mitspielern, den Fans sowie seiner Familie und seinen engsten Freunden. "Jetzt freue ich mich auf alles, was vor mir liegt."

