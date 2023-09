Weltfußballer*in: Gündogan, ter Stegen und Berger nominiert

Der deutsche Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan steht in der Vorauswahl zum FIFA-Weltfußballer. Der Weltverband veröffentlichte am Donnerstag die Shortlist der "The Best FIFA Football Awards". Insgesamt werden elf Spieler gelistet, darunter fünf Akteure von Triple-Sieger Manchester City.

Ebenfalls nominiert ist Nationalmannschaftskollege Marc-André ter Stegen. Die Nummer eins vom FC Barcelona steht ebenso auf der Welttorhüter-Shortlist wie Yassine Bounou (Marokko), Thibaut Courtois (Belgien), Ederson (Brasilien) und Andre Onana (Kamerun). Bei den Frauen schaffte es DFB-Torhüterin Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea auf die Liste.

Die internationale Jury besteht aus den Kapitänen und Trainern der Nationalteams sowie ausgewählten Journalisten und Fans aus aller Welt. Die Abstimmung läuft bis Freitag, 6. Oktober.