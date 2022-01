Weiteres Spiel von Viktoria Berlin abgesagt

Nach der Absage des Spiels in Halle am Dienstag hat die Spielleitung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auch die nächste Partie des FC Viktoria 1889 Berlin in der 3. Liga abgesagt. Das Heimspiel der Hauptstädter gegen den FSV Zwickau kann aufgrund der Quarantänesituation bei der Viktoria nicht wie geplant am Samstag ausgetragen werden.

Grundlage der Entscheidung, die auf Antrag der Berliner erfolgte, ist Paragraf 15 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung. Dem Aufsteiger stehen weniger als 16 einsatzberechtigte Spieler zur Verfügung, womit die im Paragrafen verankerte Mindestgrenze unterschritten ist. Beide Mannschaften waren über die Absage vorab informiert.

Ein Nachholtermin für die Partie steht noch nicht fest.