Weiteres Arena-Highlight: Wolfsburg gegen Frankfurt in Volkswagen Arena

Spitzenspiel im großen Stadion: Der VfL Wolfsburg zieht für die Partie gegen Eintracht Frankfurt am 9. Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga erneut in die Volkswagen Arena. Der Ticketverkauf für die Partie am 3. Dezember (ab 13 Uhr) beginnt am kommenden Montag, 14. November, um 9.45 Uhr. Das teilte der Klub am heutigen Montag mit. Tickets können dann auch über fbl.tickets erworben werden.

Nach der Highlight-Partie am 23. Oktober zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München vor 21.287 Zuschauer*innen kommt es also zum erneuen Umzug in die Volkswagen Arena – und auch diese Partie hat es in sich: Nach aktuellem Stand kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenführer gegen die derzeit Zweiplatzierten aus Frankfurt.

"Die stimmungsvolle Kulisse von über 20.000 Fans im Topspiel gegen den FC Bayern München hat einmal mehr bewiesen, dass unser Konzept, ausgewählte Highlight-Spiele der VfL-Frauen in der Volkswagen Arena auszutragen, funktioniert", sagte Tim Schumacher, für den Frauenfußball zuständiger Geschäftsführer des VfL Wolfsburg.