Weitere PCR-Testung ergibt auch bei Rauch negativen Befund

Eine weitere PCR-Testung am Sonntag ergab heute bei Spielerinnen, Staff und Trainer*innenteam der Frauen-Nationalmannschaft ausschließlich negative Ergebnisse. Auch Felicitas Rauch, deren PCR-Testung am Samstagmorgen noch einen positiven Befund hervorgebracht hatte, wurde dabei negativ getestet. Wie schon zuvor erhielten die als Kontaktpersonen der Kategorie eins eingestuften und in vorsorglicher Quarantäne befindlichen Lena Oberdorf, Svenja Huth und Sara Doorsoun ebenfalls negative Ergebnisse.

Die vier Spielerinnen des VfL Wolfsburg sind mittlerweile aus dem Mannschaftshotel abgereist. Die weitere Vorgehensweise wird mit den nun zuständigen Gesundheitsämtern abgestimmt.

[as]