Weitere acht Spieltage zeitgenau angesetzt

Die Klubs und Fans der 3. Liga können für die ersten drei Monate des kommenden Jahres fest planen. Der DFB hat die Spieltage 22 bis 29 zeitgenau angesetzt. Damit stehen in der 3. Liga die Termine aller Spiele bis 27. März 2023 fest.

Der 22. Spieltag wird am Freitag, 10. Februar, eröffnet - mit der Partie des FC Erzgebirge Aue gegen den SV Waldhof Mannheim. Den Schlusspunkt des Spieltags setzen montags der FC Viktoria Köln und Rot-Weiss Essen.

Sicherheitsvorgabe für drei Partien

Anschließend geht es vier Wochen im Wochenendrhythmus weiter. Highlights sind in dieser Phase unter anderem das Derby Rot-Weiss Essen - Borussia Dortmund II am 23. Spieltag, dessen Ansetzung für Sonntag (19. Februar) einer Vorgabe der Sicherheitsbehörden folgt, das Sachsenduell zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue am 25. Spieltag (Samstag, 4. März) sowie die Begegnung der früheren Bundesligisten MSV Duisburg und TSV 1860 München am 26. Spieltag (Samstag, 11. März).

Der 26. Spieltag beinhaltet drei Sonntagsspiele und keine Partie am Montag, da sich wenige Tage später der einzige Wochenspieltag der Rückrunde anschließt. Im Rahmen dieses 27. Spieltags werden jeweils fünf Begegnungen am Dienstag und Mittwoch ausgetragen (alle ab 19 Uhr), darunter FSV Zwickau - Erzgebirge Aue und 1860 München - SV Elversberg dienstags sowie SV Waldhof Mannheim - FC Ingolstadt und Dynamo Dresden - MSV Duisburg mittwochs.

Den Auftakt zum 28. Spieltag machen zwei Tage später der FC Viktoria Köln und SV Meppen (Freitag, 17. März). Samstags kommt es unter anderem zur Begegnung von Aufstiegskandidat 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen. Die beiden Zweitligaabsteiger FC Ingolstadt und Dynamo Dresden treffen - einer festen Vorgabe der Sicherheitsbehörden folgend - am Montag (20. März) aufeinander.

Festes Spieltagsformat

Die Saison 2022/2023 ist die letzte Spielzeit der aktuellen Medienrechte-Periode und folgt dem festen Ansetzungsformat der vergangenen Jahre:

ein Spiel am Freitag (19 Uhr)

sechs Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

zwei Spiele am Sonntag (13 und 14 Uhr)

ein Spiel am Montag (19 Uhr)

Alle Spiele der 3. Liga sind live und in voller Länge bei MagentaSport zu sehen. Freitags, sonntags und montags überträgt MagentaSport exklusiv live, ebenso an den Wochenspieltagen. Samstags zeigen die Dritten Programme der ARD im Free-TV 86 ausgewählte Spiele zusätzlich live. Die Highlights der 3. Liga sind wöchentlich unter anderem in der ARD-Sportschau, den Sportsendungen der Dritten Programme sowie am späten Montagabend in "3. Liga pur" bei Sport1 zu sehen.

[jb]