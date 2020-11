Weiter in Quarantäne: Auch Meppens Spiel in München abgesagt

Zweite Absage in Folge für den SV Meppen: Nach dem Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim am vergangenen Samstag ist auch die nächste Partie der Emsländer in der 3. Liga beim FC Bayern München II abgesetzt worden. Vorausgegangen war die Bestätigung, dass der überwiegende Teil von Meppens Mannschaft bis 17. November in der vom Gesundheitsamt angeordneten häuslichen Quarantäne bleiben muss. Das Spiel in München war im Rahmen des 10. Spieltags für kommenden Sonntag, 15. November, angesetzt gewesen.

Die Absage der Partie erfolgte auf formellen Antrag des SV Meppen. Die spielleitende Stelle des DFB traf die Entscheidung auf Grundlage von Paragraf 15 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt. Beide Klubs wurden über die Spielabsetzung vorab informiert.

Ein Nachholtermin ist bisher nicht festgelegt. Aktuell sind in der 3. Liga sechs Spiele neu anzusetzen. Dabei handelt es sich neben den beiden Partien des SV Meppen um die Begegnungen F.C. Hansa Rostock gegen Türkgücü München, SpVgg Unterhaching gegen SC Verl, Hallescher FC gegen SpVgg Unterhaching und SC Verl gegen FSV Zwickau.

[jb]