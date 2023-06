Weißhaupt: "Die harte Arbeit wird belohnt"

Derzeit bereitet sich die deutsche U 21-Nationalmannschaft in Prad (Südtirol) auf die Europameisterschaft in Georgien und Rumänien (21. Juni bis 8. Juli) vor. Mit dabei ist auch Noah Weißhaupt vom SC Freiburg. Mit DFB.de spricht der 21 Jahre alte Offensivmann über sein erstes großes Turnier, Vereinstrainer Christian Streich und seine EM-Ziele.

Noah Weißhaupt über ...

... sein erstes großes Turnier: Ich bin sehr stolz und freue mich, dabei zu sein. Es ist mein erstes großes Turnier und etwas sehr Besonderes. Die harte Arbeit wird belohnt.

... seine Fußballerfamilie: Tipps hab ich jetzt keine bekommen, aber meine Eltern waren natürlich mega stolz, vor allem der Papa. Ich bin regelmäßig in Kontakt mit ihnen und auch mit meinem Opa, der auch eine Fußballvergangenheit hat. Mein Vater gibt mir regelmäßig den einen oder anderen Tipp nach einem Spiel, während mein Opa meistens was zu meckern hat.

... seine Stärken und Schwächen: Meine größte Stärke ist das Eins-gegen-eins auf der Außenbahn, das behaupte ich stolz. Ich würde gerne etwas mehr an meiner Defensivarbeit und an meinem Zweikampfverhalten arbeiten. In den letzten Spielen hat es mir sehr geholfen, wenn ich als Linksverteidiger aufgelaufen bin. Ich bin so zu mehr Zweikämpfen gekommen und habe immer was dazu gelernt.

... die Rolle von Christian Streich: Er sucht regelmäßig die Gespräche und wir reden immer über Fußball. Er ist jetzt aber nicht gesondert zu mir gekommen und hat mit mir über die Europameisterschaft geredet. In vielen Dingen ist er noch "Alte Schule", statt große Taktik, gibt es oft die Worte: 'Junge! Spiel Fußball!'.

... das Ziel bei der Europameisterschaft: Ich habe mir vorgenommen, so viele Spielminuten wie möglich zu sammeln. Ich will viel auf dem Platz stehen. Ein weiteres Ziel ist bei dieser Europameisterschaft der Einzug ins Halbfinale, weil wir uns so für das nächste größere Turnier qualifizieren.

[dfb]