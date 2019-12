Weilimdorf verpasst Eliterunde der Champions League

Platz drei in der Hauptrundengruppe: Der TSV Weilimdorf verpasst Eliterunde

Der Deutsche Meister TSV Weilimdorf hat den Einzug in die Eliterunde der Futsal-Champions-League verpasst. Der TSV scheiterte bei seinem Debüt in der Königsklasse in der Hauptrundengruppe mit dem schwedischen Gastgeber IFK Uddevalla, Turnierfavorit ASD Pesaro aus Italien und dem georgischen Team Georgians Tbilissi als Gruppendritter.

Das Team von Trainer Frane Despotovic verlor zum Auftakt 3:5 gegen den großen Favoriten aus Pesaro. Gegen den schwedischen Gastgeber Uddevalla gelang Weilimdorf ein beeindruckendes 4:0, ehe zum Abschluss gegen die Georgians Tbilissi. ein 2:6 folgte.

Pesaro zog als Gruppensieger in die Eliterunde der letzten 16 Mannschaften ein. Dort werden die Teams ermittelt, die beim Final Four um den Champions-League-Titel spielen werden.

Von den deutschen Teams gelang bisher lediglich den Hamburg Panthers 2016/2017 der Einzug in die Eliterunde der Königsklasse.

[dfb]