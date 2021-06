Weilimdorf als erstes Team im Finale

Der TSV Weilimdorf steht als erstes Team im Finale um die Deutsche Futsal-Meisterschaft. Im Halbfinale setzte sich der Deutsche Meister von 2019 4:2 (1:1) gegen die TSG 1846 Mainz-Bretzenheim durch. In einem packenden Spiel mit Großchancen auf beiden Seiten ging Weilimdorf durch eine direkt verwandelte Ecke von Ante Corluka in der vierten Minute in Führung, die die TSG noch vor der Halbzeit (14.) durch Kapitän Timo Ernst ausgleichen konnte.

Im zweiten Durchgang legten die Stuttgarter durch Ivan Ivankovic erneut vor (23.), Mainz kam aber in derselben Minute per Penalty von Lukas Manneck wieder zum Ausgleich. Auf den Doppelpack von Maro Duras in der 27. und 35. Minute hatte die TSG aber keine Antwort mehr.