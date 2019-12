Weihnachtsfeier an der Schleißheimer Straße

Es war ein unterhaltsamer, erlebnisreicher Abend am Donnerstag im Stadion an der Schleißheimer Straße. Traditionell haben sich Fan Club-Mitglieder aus dem Süden der Region unter der Leitung von Fan Club-Betreuer Andreas Erbel in der Münchner Kultkneipe zur alljährlichen Weihnachtsfeier getroffen. Insgesamt 25 Gäste haben sich zusammengefunden, zu denen auch Ex-Nationalspieler Marco Haber zählte.

Andreas spricht von einem "launigen Abend" und freut sich besonders über die 200 Euro, die er bei seiner Versteigerung von Team-Equipment der Nationalmannschaft zusammengekommen sind. Die Summe spendet der Fan Club-Betreuer an den AYUDA e.V. in Bonn. Der Verein setzt sich für die Förderung von Erziehung, Schul- und Berufsausbildung für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Lateinamerika ein.

Ansonsten gab es bei den meisten Fan Club-Mitgliedern nur ein Thema: Die EURO im kommenden Jahr. Die Vorfreude auf drei Heimspiele in der Allianz-Arena ist bereits jetzt riesig. In den vergangenen Tagen hatten sich alle Anwesenden mit Tickets eingedeckt und gehen überwiegend optimistisch ins EM-Jahr. "Ein Großteil spekuliert schon auf das Halbfinale und das Finale", verrät Andreas und schließt sich den Planungen an: "Ich habe bereits eine Unterkunft in London gebucht."

[jh]