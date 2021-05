"Weg nach Berlin": Website zum DFB-Pokal-Report online

Eine denkwürdige DFB-Pokalsaison ging mit dem Finale am 13. Mai zuende, das Borussia Dortmund gegen RB Leipzig in einem rassigen Duell 4:1 gewann. Wie in jedem Jahr seit 1985 wurde der Pokalsieger im Berliner Olympiastadion gekürt - doch sonst war es Corona-bedingt keine Pokalsaison wie jede andere. Der DFB-Pokal-Report wirft deshalb einen Blick zurück und fasst diese einzigartige Saison zusammen. Von der Pokalauslosung über die 1. Hauptrunde bis hin zum Finale in Berlin wird die Geschichte jeder Runde erzählt. Es werden Pokalhelden gekürt, wissenswerte Fakten geliefert sowie tolle Fotos und Bewegtbilder gezeigt.

Im Bereich Backstage gibt der DFB-Pokal-Report auch exklusive Einblicke hinter die Kulissen einer Pokalsaison. Von den Besonderheiten einer Durchführung unter Pandemiebedingungen bis hin zu Einblicken in die TV-Produktion - hier ist für jeden Pokalfan etwas dabei.

Wissen, mit dem man auch DFB-Pokalexperten überraschen kann, liefert der Faktencheck, der die wichtigsten Zahlen zum DFB-Pokal zusammenfasst. Da Emotion und Begeisterung für den DFB-Pokal nicht nur auf dem Platz entstehen, werden auch alle Aktionen von Fans, dem DFB und der Pokalpartner noch mal erlebbar gemacht. Ein einmaliger Rückblick auf die vergangene DFB-Pokalsaison.