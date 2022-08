Wechsel in Trainer*innenteams der DFB-Juniorinnen

Interne Wechsel im Bereich der weiblichen U-Mannschaften beim Deutschen Fußball-Bund (DFB): Marie-Louise Eta, bislang Co-Trainerin der U 15-Nationalmannschaft, ist ab der Saison 2022/2023 im Trainer*innenteam der U 17 im Einsatz. Damit ersetzt sie Ailien Poese, die zum 1. FC Union Berlin gewechselt ist. Für Eta rückt Lennart Claussen als Co-Trainer neu ins Team der U 15-Nationalmannschaft um Cheftrainerin Bettina Wiegmann. Damit komplettieren Eta und Claussen die Trainer*innenteams der U 17- und U 15-Juniorinnen.

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, sagt: "Nach dem Weggang von Ailien Poese war mir schnell klar, dass wir diesen Verlust mit internen Kräften auffangen wollen. In dem Moment hatten wir die Möglichkeit, Marie-Louise Eta, die derzeit die Pro-Lizenz erwirbt, in einem Alterssegment einzusetzen, in dem sie ihre Stärken noch besser zur Geltung bringen wird. Ich bin absolut überzeugt, dass sie mit ihren analytischen Fähigkeiten die Spielerinnen weiterentwickeln und in ihrem neuen Trainer*innenteam somit einen maßgeblichen Beitrag leisten wird, unsere Spielerinnen auf dem langfristigen Weg hin zur Frauen-Nationalmannschaft zu begleiten."

Claussen zeichnen "Akribie, innovative Ansätzen und Erfahrung" aus

Als Spielerin war Eta für den 1. FFC Turbine Potsdam, den Hamburger SV, BV Cloppenburg und SV Werder Bremen aktiv und wurde 2010 mit den U 20-Frauen Weltmeisterin im eigenen Land. Für ihre bisherige Position im Bereich der U 15 konnte mit DFB-Ausbilder Lennart Claussen eine weitere interne Lösung gefunden werden. Claussen war vor seinem Engagement beim DFB jahrelang als Landestrainer und Verbandssportlehrer in Mecklenburg-Vorpommern tätig.

"Dass wir Lennart Claussen künftig bei unseren U-Teams einbinden können, macht mich sehr glücklich", sagt Chatzialexiou. "Ich habe ihn bereits seit Längerem auf dem Schirm, da er mit seiner Akribie, seinen innovativen Ansätzen und seiner Erfahrung in der Talentförderung ein jedes Trainer*innenteam bereichern kann. Aufgrund seiner Funktion als Ausbilder wird er ebenfalls weitere Aspekte und Sichtweisen einbringen, die die anderen Trainer*innenteams ebenfalls befruchten werden."

Weitere Rotation auf den Trainerbänken

Jede weibliche U-Nationalmannschaft wird von einem Trainer*innentrio betreut. Dieses setzt sich gezielt aus unterschiedlichen Expert*innen zusammen, um die Talente auf mehreren Ebenen zu fördern. Chatzialexiou erklärt: "Auch in der Saison 2022/2023 werden wir mit der nun gewählten Konstellation in allen Teams drei unterschiedliche Trainer*innentypen zu haben, agieren: der*die Erfahrene, der*die Altersexpert*in und der*die Innovative." Dadurch sollen Talente entsprechend ihrer eigenen Ansprüche individuell abgeholt und weiterentwickelt werden.

Bei den Trainer*innenteams der U 16- und U 17-Juniorinnen gilt weiterhin ein Zwei-Jahres-Rhythmus. Das bedeutet, dass die bisherige U 16-Trainerin Sabine Loderer mit ihrem Team und der neuen Co-Trainerin Marie-Louise Eta in die U 17 geht und ihre Spielerinnen damit auch die kommende Saison weiterhin begleiten wird. DFB-Trainerin Friederike Kromp, die mit ihrer Mannschaft im Mai die U 17-Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina gewann und im Oktober mit diesem Jahrgang die U 17-Weltmeisterschaft in Indien bestreiten wird, übernimmt zur neuen Spielzeit die U 16-Juniorinnen - baut somit auf das gelingende Wirken von Bettina Wiegmann und ihrem Team auf.

Trainer*innenteams für die Saison 2022/2023

U 15-Juniorinnen: Bettina Wiegmann (Cheftrainerin), Martin Eismann (Co-Trainer), Lennart Claussen (Co-Trainer)

U 16-Juniorinnen: Friederike Kromp (Cheftrainerin), Melanie Behringer (Co-Trainerin), Julia Simic (Co-Trainerin)

U 17-Juniorinnen: Sabine Loderer (Cheftrainerin), Marie-Louise Eta (Co-Trainerin), Lena Lotzen (Co-Trainerin)

U 19- und U 20-Frauen: Kathrin Peter (Cheftrainerin), Ariane Hingst (Co-Trainerin), Jos Bolt (Co-Trainer)

[sal]