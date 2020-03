"We Kick Corona": Goretzka und Kimmich spenden eine Million Euro

Die Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich haben mit einer Eigenbeteiligung von einer Million Euro eine Onlineplattform zur Hilfe in der Corona-Krise ins Leben gerufen. Mit der Initiative "We Kick Corona" soll karitativen, sozialen oder medizinischen Einrichtungen geholfen werden, die aufgrund der Pandemie auf sofortige Hilfe angewiesen sind. "Corona schlagen wir nur im Team", so Goretzka. Jetzt sei Solidarität im Kleinen wie im Großen notwendig, ergänzt Kimmich.

"Als Profifußballer führen wir ein gesundes und privilegiertes Leben", schreiben die beiden Nationalspieler auf der Website www.WeKickCorona.com. "Daher sehen wir uns in dieser schwierigen Zeit verpflichtet, Verantwortung zu übernehmen. Geben und gegenseitig helfen ist das Gebot der Stunde. Wir sind nicht nur Profifußballer beim FC Bayern München und in der deutschen Nationalmannschaft, sondern auch Teil unserer Gesellschaft, die mehr denn je aufgefordert ist, zusammenzuhalten und Verantwortung zu übernehmen."

Aus dem Millionentopf, den Goretzka und Kimmich bereitgestellt haben, können Einrichtungen Soforthilfe beantragen. Gleichzeitig rufen die beiden Nationalspieler dazu auf, sich mit Spenden an der Aktion zu beteiligen, "um noch mehr Einrichtungen unterstützen zu können". Mit #WeKickCorona solle "denen in ganz Deutschland" geholfen werden, "die anderen helfen - dass auch unser Engagement dabei nur einen kleinen Beitrag leisten kann, ist jedem von uns bewusst."

[sid]