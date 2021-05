"We are the people": Offizieller Song der UEFA EURO 2020 vorgestellt

"We Are The People", der offizielle Song der UEFA EURO 2020, wurde knapp einen Monat vor Turnierstart veröffentlicht. Das Stück des berühmten niederländischen DJs und Musikproduzenten Martin Garrix ist in Zusammenarbeit mit Bono und The Edge entstanden. Mit ihm soll die Stimmung der UEFA EURO 2020, einem der größten Fußballfeste der Welt, eingefangen und gefeiert werden. "We Are The People" ist ein Lied, das sich mit den globalen Herausforderungen beschäftigt und versucht, eine gemeinsame Antwort darauf zu finden. Für ein Gefühl der Zusammengehörigkeit Den Song kann von allen mitgesungen werden, egal wo man sich gerade aufhält, aber er ist vor allem in Europa von besonderer Bedeutung, wenn sich alle Augen weltweit auf die EM-Endrunde richten. Mit "We Are The People" sollen die positive Einstellung, die Hoffnung und die Entschlossenheit, die jedes Team braucht, um erfolgreich zu sein, ins Rampenlicht gerückt werden und es soll ein Gefühl der Zusammengehörigkeit entstehen, passend zum Motto der UEFA EURO 2020: Einheit. Übergeordnetes Motto der Einheit Zum ersten Mal in der Geschichte der Fußball-Europameisterschaft wird die Endrunde auf dem ganzen Kontinent ausgetragen, was das übergeordnete Motto der Einheit in den Mittelpunkt rückt. Knapp einen Monat vor Turnierstart wurde das Video am Donnerstagabend erstmals auf den Großbildschirmen im Wembley-Stadion gezeigt, während der Stadionbogen in den Farben der UEFA EURO 2020 erstrahlte. "Die Musik für eine der größten Sportveranstaltungen weltweit mit Bono und The Edge zu schreiben, war eine unglaubliche Erfahrung", so Martin Garrix. "Ich bin sehr stolz darauf, was wir zusammen erreicht haben, und freue mich darauf, es endlich mit der Welt zu teilen." #EUROHyped Mit der Veröffentlichung des Songs sollen die Fußballfans auf das Turnier eingestimmt werden. Die an der Endrunde teilnehmenden Spieler tragen ferner zur Zusammenstellung der von Martin Garrix verantworteten offiziellen Playlist der UEFA EURO 2020 bei, die zusammen mit den EURO-Playlists aller teilnehmenden Nationalverbände auf allen großen Musik-Streaming-Plattformen verfügbar sein wird. Im Rahmen der Social-Media-Challenge #EUROHyped werden Fans eingeladen, allen zu zeigen, wie sie sich auf die UEFA EURO 2020 einstimmen; die Tagessieger erscheinen auf der offiziellen Playlist der UEFA EURO 2020. "Fußball und Musik haben die Kraft, Menschen zusammenzubringen" "Das lange Warten hat bald ein Ende und wir freuen uns, den offiziellen Song der UEFA EURO 2020, 'We Are The People', zu präsentieren, der von den weltbekannten Stars Martin Garrix, Bono und The Edge komponiert und geschrieben wurde", sagte UEFA-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein. "Fußball und Musik haben die Kraft, Menschen zusammenzubringen. Sie vermitteln Leidenschaft und Emotionen. Beide zusammen werden die Freude der Fans am Turnier noch vergrößern und die Möglichkeit bieten, neue Zielgruppen zu erschließen. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit dem Star-Aufgebot, das wir für die offizielle Turniermusik gewinnen konnten, genau das erreichen." [uefa]