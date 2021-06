WE ARE FOOTBALL: Manager-Game mit FLYERALARM Frauen-Bundesliga

Premiere für Fußballmanager-Games: Mit dem Computerspiel WE ARE FOOTBALL Edition "Bundesliga" des neuen DFB-Lizenzpartners THQ Nordic kommt erstmals eine Manager-Simulation auf den Markt, die neben allen Originaldaten aus der Bundesliga und 2. Bundesliga auch die Daten der Klubs und Spielerinnen der FLYERALARM Frauen-Bundesliga sowie der 2. Frauen-Bundesliga enthält. Damit können Hobby-Manager*innen erstmals auch einen Klub aus den höchsten deutschen Frauen-Spielklassen zur virtuellen Meisterschaft oder zum Aufstieg führen.

Als weiterer DFB-Wettbewerb kann zusätzlich zu den Frauen-Bundesligen auch der DFB-Pokal gespielt werden. Zum Start der Hinrunde 2021/2022 ist ein Saisonupdate geplant, dass die Nutzer*innen mit allen aktuellen Vereinen und Spieler*innen versorgt.

WE ARE FOOTBALL ist ein einsteigerfreundliches Manager-Game, das ein schnelles Spielerlebnis ermöglicht und den Spielspaß in den Vordergrund stellt.

Die wichtigsten Features von WE ARE FOOTBALL:

Einsteigerfreundlich und ohne lange Eingewöhnung spielbar: "easy to learn, hard to master"

Hot-Seat Modus für zwei Spieler - lokal sowie online mit Steam Remote Play Together

Umfangreiche Managerfunktionen (Finanzen, Sponsoren, HR, Organisation, Fan-Betreuung, Mitglieder, Börsengang, Verkauf von Anteilen an Investoren, Fananleihen uvm.)

Neuartige Match-Engine mit Schwerpunkt auf die an den Angriffen beteiligten Spieler*innen, zusätzliche Textkommentare

Ausbaubares 3D-Stadion, 3D-Clubgelände & begehbares Klubmuseum

Mit dem Spiel wird ein Editor geliefert, mit dem sich eigene Ligen oder eigene Klubs erstellen lassen

WE ARE FOOTBALL ist ab sofort für PC im Handel und als Download erhältlich! Die UVP beträgt 34,99 Euro für die Edition "Bundesliga".

[dg]