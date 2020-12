Waßmuth ist "Spielerin des Irland-Spiels"

Erst zum zweiten Mal stand Tabea Waßmuth in der Startelf der Frauen-Nationalmannschaft. Noch nie hatte die 24-Jährige von der TSG Hoffenheim ein Tor für die DFB-Frauen erzielt. Beim abschließenden EM-Qualifikationsspiel in Irland aber trumpfte Waßmuth in ihrem zweiten Länderspiel ganz groß auf. In Dublin traf die Mittelfeldspielerin gleich zweimal sehenswert. Mit dem Treffer zum 3:1-Endstand in der 85. Minute machte die Hoffenheimerin die perfekte EM-Quali mit acht Siegen aus acht Spielen endgültig perfekt.

Die starke Leistung honorierten nun auch die Fans, die Waßmuth zur Spielerin des Spiels in Dublin gewählt haben. Mit 46,3 Prozent der Stimmen lag sie weit vor der zweitplatzierten Lina Magull (15,3 Prozent) und Marina Hegering (11,6) auf Rang drei.

Der Fan Club Nationalmannschaft und der DFB bedanken sich bei allen Fans fürs Mitmachen!