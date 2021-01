Waßmuth folgt Lattwein nach Wolfsburg

Der Deutsche Meister und DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg hat zur neuen Saison Tabea Waßmuth von der TSG Hoffenheim verpflichtet. Die Nationalspielerin unterzeichnet einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Erst vor wenigen Tagen hatte Wolfsburg Waßmuths Teamkollegin Lena Lattwein als Zugang für den kommenden Sommer vermeldet.

Waßmuth spielt seit 2008 für Hoffenheim und kommt in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga bislang auf 86 Einsätze, in denen sie 26 Treffer erzielte. Die 24 Jahre alte Angreiferin lief in zwei Länderspielen für die Frauen-Nationalmannschaft auf und traf dabei zweimal.

Kellermann: "Beeindruckende Entwicklung genommen"

"Ich freue mich sehr, ab der kommenden Saison für den VfL Wolfsburg auflaufen zu dürfen, und es erfüllt mich mit Stolz, dann das Trikot eines der besten Klubs Europas zu tragen", erklärt Waßmuth. "Zunächst werde ich aber alles daransetzen, die aktuelle Saison mit der TSG 1899 Hoffenheim erfolgreich zu beenden. Mein Dank gilt den Verantwortlichen der TSG für die vielen Jahre des gemeinsamen Weges und dass sie es mir ermöglicht haben, mich Schritt für Schritt zu entwickeln."

Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen sagt: "Tabea hat insbesondere in den letzten beiden Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen und zählt aktuell zu den schnellsten Offensivspielerinnen der gesamten Liga. Ich bin mir sicher, dass nun für beide Seiten der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um diesen Schritt zu gehen."