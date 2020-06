Was passiert, wenn Bayern II einen Aufstiegsplatz belegt?

Der FC Bayern München II ist vor dem 32. Spieltag der 3. Liga in der Tabelle auf Rang zwei geklettert. Was passiert, wenn das Team auch am Saisonende einen der ersten beiden Plätze belegt?

Eigentlich berechtigen die Plätze eins und zwei in der 3. Liga zum Direktaufstieg in die 2. Bundesliga. Bei zweiten Mannschaften von Bundesligisten oder Zweitligisten gilt das allerdings nicht. Für sie ist die 3. Liga bei den Männern die höchstmögliche Spielklasse, sie dürfen nicht in die 2. Bundesliga aufsteigen. So ist es in Paragraf 55 der DFB-Spielordnung geregelt.

Der Tabellendritte würde nachrücken

Das bedeutet: Sollte der FC Bayern München II nach dem letzten Spieltag auf einem der ersten beiden Plätz stehen, würde der Tabellendritte der 3. Liga nachrücken und wäre damit zweiter Direktaufsteiger. Der Viertplatzierte würde die Relegation zur 2. Bundesliga bestreiten.

Für den Fall, dass der FC Bayern II die aktuelle Saison auf dem dritten Rang beendet, würde ebenfalls das Nachrückerprinzip in Bezug auf die Relegation greifen. Auch dann wäre stattdessen der Tabellenvierte für die Duelle mit dem Tabellen-16. der 2. Bundesliga qualifiziert.

[jb]