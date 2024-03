Was Fans zum Playoff-Start wissen müssen

Die reguläre Saison in der dritten Spielzeit der Futsal-Bundesliga ist vorbei - doch jetzt geht es mit den Playoffs erst in die wirklich heiße Phase der Liga: Ab diesem Wochenende kämpfen acht Teams um den Titel, bevor Ende Mai der Deutsche Meister gekrönt wird. Zum Start der Playoffs gibt DFB.de einen Überblick zu den wichtigsten Infos.

Mit 44 Punkten hat der TSV Weilimdorf die reguläre Saison als erfolgreichstes Team abgeschlossen und stellt mit 105 erzielten Treffern zudem die beste Offensive der Liga. Defensiv war der Tabellenzweite aus Hohenstein-Ernstthal das stabilste Team, in 18 Spielen ließ HOT 05 Futsal lediglich 27 Gegentreffer zu. Mit Kennedy Alves Ribeiro kommt auch der erfolgreichste Torjäger der Liga aus Weilimdorf, muss sich den Titel Torschützenkönig jedoch mit Joao Carlos Flores Neves vom Hamburger SV teilen, der ebenfalls auf 21 Saisontore kommt.

Neben den beiden Topteams der regulären Saison haben auch die beiden Aufsteiger, FC Liria und SV Pars Neu-Isenburg, den Sprung in die Playoffs geschafft. Das Viertelfinale komplettieren der Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf und der amtierende Meister Jahn Regensburg Futsal. Als Absteiger in die Regionalliga steht nach der regulären Saison der FC St. Pauli Futsal als Tabellenletzter fest. Der Stuttgarter FC als Tabellenvorletzter spielt in den kommenden Wochen mit den fünf Regionalliga-Meistern um die beiden Startplätze in der Futsal-Bundesliga für die kommende Saison.

Modus und Termine der Playoffs stehen fest

Das sind die Spielpaarungen im Viertelfinale:

TSV Weilimdorf - Fortuna Düsseldorf

HOT 05 Futsal - SV Pars Neu-Isenburg

Hamburger SV - Jahn Regensburg Futsal

FC Liria - MCH Futsal Club Bielefeld

Sowohl das Viertel- als auch das Halbfinale und das Finale werden in dieser Saison im Modus Best-of-three ausgespielt. In jeder Playoff-Paarung braucht ein Team also zwei Siege, um das Duell für sich zu entscheiden. Sollte nach den beiden ersten Partien jedes Team jeweils ein Spiel für sich entschieden haben, fällt die Entscheidung in einer dritten Begegnung. In den Playoffs hat in Spiel eins das Team Heimrecht, das nach der regulären Saison die bessere Tabellenplatzierung aufgewiesen hatte. In jedem weiteren Spiel einer Paarung wechselt das Heimrecht.

Playoff-Start am Wochenende

Das erste Spiel der jeweiligen Viertelfinals findet an diesem Wochenende (23. und 24. März) statt, Spiel zwei ist jeweils für das Oster-Wochenende (30. und 31. März) angesetzt. Falls notwendig, finden die dann entscheidenden dritten Begegnungen einer Viertelfinalpaarung am 6. April statt. Im Anschluss daran sind die Spiele im Halbfinale und Finale für folgende Termine angesetzt.

Halbfinale: 20. und 21. April, 27. und 28. April sowie (falls notwendig) 4. und 5. Mai

Finale: 11. und 12 Mai, 18. und 19. Mai sowie (falls notwendig) 25. und 26. Mai

Alle Bundesliga-Vereine haben die Übertragungsrechte an ihren eigenen Heimspielen. Die Livestreams der Vereine werden auf dem YouTube-Verbandskanal des DFB ausgestrahlt. Auf dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB gibt es zudem zahlreiche Inhalte zur Futsal-Bundesliga sowie aktuelle Informationen rund um die Übertragungen der Spiele.

