Waldschmidt reist verletzt ab

Luca Waldschmidt hat sich beim 4:0 (1:0) der deutschen Nationalmannschaft am Samstagabend gegen Belarus eine Mittelgesichtsfraktur mit begleitender Gehirnerschütterung sowie eine Verletzung am rechten Knie und Sprunggelenk zugezogen. Diesbezüglich werden in Abstimmung zwischen den medizinischen Abteilungen des DFB und des SC Freiburg weitere Untersuchungen erfolgen.

Der 23 Jahre alte Angreifer, der in der 84. Minute für Serge Gnabry eingewechselt worden war, reist heute aus dem Nationalmannschaftsquartier in Düsseldorf zurück nach Freiburg. Für das abschließende EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) steht Luca Waldschmidt Bundestrainer Joachim Löw nicht zur Verfügung.

Der U 21-Vizeeuropameister war kurz nach seiner Einwechslung mit Gästetorwart Alexander Gutor zusammengeprallt. Nach Spielende war Waldschmidt in Mönchengladbach ins Krankenhaus gebraucht worden. Deutschland hatte sich mit dem Sieg und dank des zeitgleichen 0:0 der Niederlande in Nordirland vorzeitig für die EURO 2020 qualifiziert.