Waldhof Mannheim und Trainer Neidhart trennen sich

Drittligist SV Waldhof Mannheim und Cheftrainer Christian Neidhart haben sich im beidseitigen Einvernehmen darauf verständigt, mit dem Ablauf der ausklingenden Spielzeit 2022/2023 getrennte Wege zu gehen. Das ist das Ergebnis mehrerer Gespräche in den vergangenen Tagen. Der noch bis 2024 laufende Vertrag von Christian Neidhart wird vorzeitig aufgelöst. Das gab der Traditionsklub einen Tag nach dem 3:1-Heimsieg zum Saisonabschluss gegen den MSV Duisburg bekannt.



Der gebürtige Braunschweiger, der zuvor unter anderem beim SV Meppen und bei Rot-Weiss Essen tätig war, führte den SV Waldhof Mannheim in dieser Saison auf den siebten Tabellenplatz der 3. Liga. Im Verbandspokal schied die Mannschaft unter seiner Leitung im Viertelfinale aus und verpasste damit die Qualifikation für den DFB-Pokal. Insgesamt kommt der 54 Jahre alte Fußball-Lehrer in Mannheim auf einen Schnitt von 1,60 Punkten pro Spiel. Mit 46 Zählern aus 19 Partien vor eigenem Publikum war der SV Waldhof die erfolgreichste Heimmannschaft der 3. Liga. In der Auswärtstabelle reichte es allerdings mit 14 Punkten nur zu Rang 17.

Schork: "Saison war mit einigen Höhen und Tiefen verbunden"

"Ich bedanke mich bei Christian herzlich für sein Engagement beim SV Waldhof Mannheim", sagt Tim Schork, Geschäftsführer Sport beim SV Waldhof Mannheim. "Er hatte vor Saisonbeginn mit der Integration neuer Spieler, eines neuen Trainerteams und der gestiegenen Erwartungshaltung eine schwere Aufgabe angetreten. Die Saison war mit einigen Höhen und Tiefen verbunden. Dennoch war der Aufstieg bis Spieltag 35 machbar und es wurden 60 Punkte in der 3. Liga geholt. Auch in kritischen Saisonphasen wie vor dem Jahreswechsel haben wir Christian das Vertrauen ausgesprochen und wollten Kontinuität auf der Trainerposition schaffen. In den vergangenen Tagen haben wir intern die abgelaufene Saison analysiert. Gemeinsam mit Christian sind wir dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir das laufende Arbeitsverhältnis im Einvernehmen auflösen werden."

Zur Trainersuche erklärt Schork: "Seitdem wir mit Christian Klarheit über seine Zukunft erzielt haben, sondieren wir den Trainermarkt. Wir befinden uns in Gesprächen mit verschiedenen Kandidaten."

Neidhart: "Ich wünsche dem Verein und der Mannschaft alles Gute"



Christian Neidhart meint: "In den zurückliegenden zehn Monaten haben wir eine sehr emotionale Zeit mit Höhen und Tiefen erlebt. Dass wir die Saison als beste Heimmannschaft beenden konnten, freut mich für uns und unsere Fans sehr. In den vergangenen Tagen sind wir in unseren gemeinsamen Gesprächen zu dem Entschluss gekommen, dass wir nicht über das Saisonende hinaus zusammenarbeiten werden. Ich wünsche dem Verein und der Mannschaft alles Gute und werde auch zukünftig gerne das Carl-Benz-Stadion besuchen, in dem wir tolle Spiele absolviert haben."

