Waldhof Mannheim: Antwerpen folgt auf Rehm

Rüdiger Rehm ist nicht länger Trainer des Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Der Aufsichtsrat des Traditionsvereins hat den 45-Jährigen, der im Sommer die Nachfolge von Christian Neidhart angetreten hatte, von seinen Aufgaben entbunden. Der Rückstand der Mannheimer auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt einen Punkt. Der unmittelbar über dem Strich platzierte Hallesche FC hat allerdings noch eine Partie weniger absolviert.

"Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein neuer Impuls und die damit verbundene Veränderung auf der Trainerposition notwendig ist, um unser Ziel Klassenverbleib zu erreichen", so Christian Beetz, Aufsichtsratsvorsitzender beim SV Waldhof Mannheim.

"Nötige Qualität im Kader, um das Ruder rumzureißen"

Mit Marco Antwerpen steht bereits der Nachfolger fest. Der 53-jährige Übungsleiter aus Unna bringt die Erfahrung aus 132 Spielen in der 3. Liga (1. FC Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig und Preußen Münster) mit an den Alsenweg. Unterstützt wird Marco Antwerpen dabei von Frank Döpper, der bereits bei Antwerpens zurückliegendem Engagement in Kaiserslautern als Assistenztrainer fungiert hatte. "Marco hat bei seinen vergangenen Stationen stets gezeigt, dass er in kurzer Zeit einen großen Einfluss auf eine Mannschaft nehmen kann.", so Beetz weiter.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe hier auf dem Waldhof", meint Antwerpen, der am Sonntag (ab 16.30 Uhr) im Heimspiel gegen seinen Ex-Klub Preußen Münster sein Debüt als Mannheimer Trainer geben wird. "Die tabellarische Ausgangssituation spricht für sich, dennoch haben wir noch genügend Spiele in dieser Saison und die nötige Qualität im Kader, um das Ruder rumzureißen. Nun gilt es die Mannschaft mit positiven Impulsen zu stärken und sportliche Erfolge einzufahren."