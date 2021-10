Walde: "Unser Ziel ist der Gruppensieg"

Gegen San Marino und Rumänien startete die deutsche U 17-Nationalmannschaft torreich in die EM-Qualifikation. Im letzten Spiel wartet mit Russland nun der stärkste Gruppengegner auf die DFB-Auswahl. Der 16 Jahre alte Simon Walde von Borussia Mönchengladbach blickt im DFB-Interview auf die bisherige Länderspielreise in Rumänien zurück und verrät, wie die Stimmung vor dem letzten Spiel ist.

DFB.de: Herr Walde, herzlichen Glückwunsch zu zwei deutlichen Siegen gegen San Marino (11:0) und Rumänien (5:0)! Wie fällt Ihr Fazit zum Auftakt der EM-Qualifikation aus?

Simon Walde: Wir sind über die Zeit, die wir hier als Mannschaft verbracht haben, super zusammengewachsen und verstehen uns alle richtig gut. Vor allem im ersten Spiel gegen San Marino hat man das gemerkt. Wir haben einfach große Lust, nach vorne zu spielen und Tore zu schießen. Gegen Rumänien war das ähnlich, da haben wir jedoch etwas länger gebraucht. Dennoch hatten wir auch hier viele Torabschlüsse. Wir sind eine sehr torhungrige Mannschaft. Auch in der Verteidigung sind wir sehr konsequent, deshalb haben wir auch noch kein Gegentor kassiert.

DFB.de: Wie haben Sie die beiden Siege gefeiert?

Walde: Am Tag nach dem San Marino-Spiel hatten wir mittags ein großes Grillbuffet hier auf der Hotelterrasse, dem schönsten Ort im ganzen Hotel. Das Wetter war großartig, wir hatten alle schon fast etwas "Urlaubsfeeling". Danach haben wir ein internes FIFA-Turnier gespielt. Das war ein richtig cooler Tag.

DFB.de: Wer hat gewonnen?

Walde: Laurin Ulrich und Paul Wanner mit Paris Saint-Germain.

DFB.de: Und als Sie sich mit dem Sieg über Rumänien vorzeitig für die Eliterunde im Frühjahr 2022 qualifiziert haben…

Walde: …sind wir mit dem Bus etwas durch Bukarest gefahren und haben uns die Sehenswürdigkeiten angesehen. Es war etwas ganz Besonderes, die Vielfalt zwischen alten verfallenen Ruinen und großartigen Bauten zu sehen. Wir sind auch am Parlamentspalast, eines der flächenmäßig größten Gebäude der Welt, vorbeigefahren. Wir haben von unserem Teammanager und unseren Betreuern kurze Vorträge über die kulturellen Seiten der Stadt gehört. Das war super interessant.

DFB.de: Zurück zum Fußball: Auch Ihr nächster Gegner Russland ist bereits für die zweite Runde qualifiziert. Wie gehen Sie als Mannschaft in das Duell um den Gruppensieg?

Walde: Natürlich sind wir alle glücklich, dass wir uns bereits für die nächste Runde qualifiziert haben, dazu noch mit diesen hohen Siegen. Trotzdem liegt unser Fokus jetzt klar auf Russland. Sie haben ebenfalls zwei Spiele gewonnen und sind unser stärkster Gegner in der Gruppe. Unser Ziel ist es, zu Null zu spielen und den Gruppensieg einzufahren.

DFB.de: Wie ist die Stimmung im Team vor dem letzten Spiel?

Walde: Am Anfang der Reise waren alle noch etwas angespannt. Es gab keinerlei Videomaterial über unseren ersten Gegner San Marino, sodass wir nicht wussten, was auf uns zukommen wird. Darüber hinaus sind wir als Favorit in das Turnier gestartet. Nachdem wir dann aber das erste Tor erzielt haben, war die ganze Anspannung weg, seitdem herrscht hier klasse Stimmung. Im Mannschaftsbus hören wir zusammen laut Musik, dabei wird viel gesungen. Jeder freut sich, hier in Rumänien dabei zu sein und auf dem Platz Minuten sammeln zu dürfen.

DFB.de: Sie spielen mit der U 17-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach in der B-Junioren Bundesliga-West und haben vier von vier Partien gewonnen. Was sind Ihre Ziele dieses Jahr mit dem Verein?

Walde: Während ich hier bei der Nationalmannschaft in Rumänien bin, gab es einen Trainerwechsel bei uns, daher habe ich noch nicht mit dem neuen Trainer über unsere Ziele sprechen können. Wir sind jedoch gut in die Saison gestartet und hatten gegen Bayer Leverkusen einen harten Gegner, den wir 4:0 geschlagen haben. Unsere größten Konkurrenten sind Düsseldorf und Schalke. Das wird ein spannender Dreikampf in dieser Saison, bei dem wir um die Meisterschaft mitspielen wollen.

