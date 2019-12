Wahlvorschläge für Ethikkommission und Vergütungsausschuss

Thomas Oppermann soll neuer Vorsitzender der Ethikkommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) werden. Diesen Wahlvorschlag für den 43. Ordentlichen DFB-Bundestag am Freitag in Frankfurt am Main verabschiedete das DFB-Präsidium einstimmig auf seiner heutigen Sitzung.

Der 65 Jahre alte Oppermann ist seit Oktober 2017 Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Zuvor war er von Dezember 2013 bis September 2017 Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Als weitere Mitglieder der unabhängigen Kommission, die seit 2016 die Einhaltung des Ethikkodexes des Verbandes überwacht, werden dem DFB-Bundestag Dr. h.c. Nikolaus Schneider, der die Kommission zuletzt kommissarisch führte, sowie Birgit Galley, Bernd Knobloch und Dr. Irina Kummert vorgeschlagen.

Quartett für Vergütungs- und Beratungsausschuss vorgeschlagen

Auch für die Besetzung des ersten Vergütungs- und Beratungsausschusses des DFB verabschiedete das Präsidium einen Wahlvorschlag. Dem vierköpfigen Gremium, das künftig für die Einordnung der Tätigkeiten der Präsidiumsmitglieder als Haupt-, Neben- oder Ehrenamt sowie die Festsetzung der entsprechenden Vergütungen zuständig sein wird, sollen demnach Heribert Bruchhagen, Claudia Diem, Wolfgang Hotze und Prof. Dr. Marcel Tyrell angehören. Alle vier vorgeschlagenen Personen stehen weder in einer wirtschaftlichen Beziehung noch in irgendeiner persönlichen Abhängigkeit zum DFB und seinen Tochtergesellschaften. Zudem üben sie keinerlei Funktion im DFB oder einem seiner Mitgliedsverbände aus.

Die studierte Rechtswissenschaftlerin Claudia Diem ist seit 2005 Vorstandsmitglied der BW-Bank, Wolfgang Hotze ist Aufsichtsratsmitglied beim VfL Wolfsburg und war zuvor unter anderem Leiter des Bereichs Steuer- und Zollwesen bei der Volkswagen AG. Prof. Dr. Marcel Tyrell ist seit 2017 Dekan der Wirtschaftsfakultät an der Universität Witten/Herdecke. Heribert Bruchhagen war von 2007 bis 2015 Vorstandsmitglied beim DFB und der DFL. Zwischen 2003 und 2016 war er Vorstandsvorsitzender der Eintracht Frankfurt Fußball AG und zuletzt in dieser Funktion bei der HSV Fußball AG.

Für ihre Wahl benötigen die vorgeschlagenen Mitglieder der Ethikkommission sowie des Vergütungs- und Beratungsausschusses auf dem DFB-Bundestag am Freitag eine einfache Stimmenmehrheit.

[dfb]