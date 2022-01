Wählt das Frauen-Nationalmannschaftstor des Jahres!

42 Tore in zwölf Spielen haben unsere DFB-Frauen im Jahr 2021 geschossen. Der Fan Club Nationalmannschaft möchte wissen, wer für euch den schönsten Treffer erzielt hat. Nominiert sind die Tore von Lea Schüller, Linda Dallmann, Melanie Leupolz und Svenja Huth hat es gleich mit zwei Treffern in die Auswahl geschafft. Im Video könnt ihr alle Tore nochmal in Ruhe genießen.

Die Wahl für das Frauen-Nationalmannschaftstor des Jahres läuft bis zum 10. Januar 2021, 12 Uhr. Jede Stimme zählt!

[jh]