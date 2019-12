Leitet in Wolfsburg ihr 46. Frauen-Bundesligaspiel: Schiedsrichterin Karoline Wacker

Wacker pfeift Wolfsburg gegen FC Bayern

FIFA-Schiedsrichterin Karoline Wacker aus Marbach am Neckar leitet am Samstag (ab 13 Uhr, live bei ONE, Magenta Sport und im Livestream auf sportschau.de) die Spitzenpartie des 10. Spieltags der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zwischen Tabellenführer und Titelverteidiger VfL Wolfsburg und dem Tabellendritten FC Bayern München.

Unterstützt wird sie dabei an den Seitenlinien von Sina Diekmann aus Dortmund und Silke Fritz aus Abtsgmünd. Vierte Offizielle ist Anna-Lena Heidenreich aus Sereetz.

[dfb]