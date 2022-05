Wacker leitet DFB-Pokalfinale in Köln

Leitet in Köln ihr erstes DFB-Pokalfinale: FIFA-Schiedsrichterin Karoline Wacker

FIFA-Schiedsrichterin Karoline Wacker aus Lehrensteinsfeld wird am 28. Mai das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FFC Turbine Potsdam leiten. Anpfiff im Rhein-Energie-Stadion ist um 16.45 Uhr, die Partie wird live in der ARD und bei Sky übertragen.

Für die 31 Jahre alte Wacker ist es der erste Einsatz als Hauptschiedsrichterin in einem DFB-Pokalfinale und gleichzeitig "eines der größten Spiele" ihrer Karriere, berichtet sie. Beim Endspiel 2015 war sie bereits als Vierte Offizielle im Team der damaligen Spielleiterin Moiken Wolk im Einsatz. Kurios: Auch damals hieß die Paarung Potsdam gegen Wolfsburg.

Wacker sagt: "Ich sehe die Nominierung auch als eine Auszeichnung und Wertschätzung für die Arbeit, die mein Team und ich in den vergangenen Jahren geleistet haben." Apropos Team: Unterstützt wird Wacker in Köln an der Seitenlinie von ihren Schiedsrichter-Assistentinnen Christina Biehl aus Siesbach und Daniela Göttlinger aus Adelsried. Als Vierte Offizielle wird Laura Duske aus Leverkusen fungieren.

