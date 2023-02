Vuskovic-Verhandlung beginnt am Campus

Das DFB-Sportgericht hat durch seinen Vorsitzenden Stephan Oberholz zwei mündliche Verhandlungstage im Verfahren gegen Mario Vuskovic angesetzt. Verhandelt wird heute und am Donnerstag, 9. Februar, jeweils ab 11 Uhr auf dem DFB-Campus in Frankfurt.

Mitte Dezember 2022 war aufgrund der Analyse der B-Probe das Ergebnis der A-Probe bestätigt worden. Am 15. November des Vorjahres hatte das DFB-Sportgericht den Innenverteidiger des Hamburger SV im Rahmen einer einstweiligen Verfügung vorläufig gesperrt, wie es die DFB-Rechts- und Verfahrensordnung in Übereinstimmung mit den Regelungen der NADA und WADA vorsieht. Bei einer am 16. September 2022 vorgenommenen Dopingkontrolle des HSV-Spielers war körperfremdes Erythropoetin (EPO) nachgewiesen worden.

Die HSV Fußball AG, deren rechtliche Interessen durch die Entscheidung berührt werden, wird zum Verfahren beigeladen.

[th]