Voss-Tecklenburg: "Wir wollen unser Spiel durchziehen"

Die Frauen-Nationalmannschaft trifft in ihrem vorletzten Länderspiel vor der Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland am Samstag (ab 18.15 Uhr) in Offenbach erstmals in ihrer Länderspielgeschichte auf Vietnam. Vor dem Test sprechen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und Chantal Hagel auf DFB.de über die Vorbereitung.

Martina Voss-Tecklenburg über ...

... die Planung für die Vorbereitung: Ein Trainerteam muss immer einheitlich planen und wir haben es eigentlich so gemacht, wie wir es immer vor Turnieren machen. Wir haben uns bewusst für diesen Termin entschieden, auch mit dem Wissen, dass wir auf einige Spielerinnen aufgrund des Champions-League-Finales Rücksicht nehmen müssen. Es ist natürlich positiv, dass der VfL Wolfsburg das Finale erreichen konnte, allerdings haben die Spielerinnen deshalb auch eine andere Pause und einen anderen Aufbau, darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Für uns gehört das Spiel gegen Vietnam in den Vorbereitungsprozess rein, wir wollen vor allem Spielerinnen die Möglichkeit geben, die im Selektionsprozess sind. Es ist die Chance sich zu zeigen, gegen einen Gegner, der sich erstmalig für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hat und seit fast drei Wochen durch Europa tourt. Wahrscheinlich werden sie deshalb ein Ticken eingespielter sein als wir, nichtsdestotrotz freuen wir uns erstmal auf viele Zuschauer und fokussieren uns auf das Spiel.

... den Kader: Alexandra Popp wird nicht zur Verfügung stehen. Wir werden morgen keine Bayern-Spielerinnen einsetzen, weil es wenig Sinn macht und wir Verantwortung übernehmen müssen. Sie haben mit dem Training, was sie sich selber gestaltet haben, eine tolle Basis gelegt. Aber es ist etwas anderes, wenn du auf dem Platz stehst und wir wollen das Risiko nicht eingehen. Wir können davon ausgehen, dass alle Spielerinnen, die pünktlich angereist sind auch mehr Spielzeit bekommen. Wir werden die Bayern-Spielerinnen so integrieren, wie es sich gehört und gehen den Prozess, den wir gehen wollen, dafür haben wir noch genügend Zeit.

... die Erwartungshaltung gegen Vietnam: Wir erwarten, dass wir unser Spiel machen. Wir haben taktisch schon bisschen was angeschoben, auf dem Platz als auch daneben. Wir haben eine Idee, was wir morgen sehen wollen, wissen aber auch, dass morgen nicht alles gelingen wird. Die Ballgewöhnungszeit braucht einfach noch ein bisschen, auch wenn ich das Trainingsniveau jetzt schon sehr gut fand, gerade gestern. Die entsprechende Vorfreude ist bei jeder Spielerin spürbar und die Stimmung ist unheimlich positiv. Vom Gegner erwarte ich, dass sie mit voller Vorfreude auf das Turnier spielen werden. Vietnam hat sich wie schon gesagt das erste Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Ich weiß auch das einige Fans kommen werden, deswegen werden sie mit viel Emotionen aber auch sehr diszipliniert und mit einer kompakten Spielweise auftreten. Fakt ist, wir wollen unser Spiel durchziehen und mutig auftreten.

Chantal Hagel über ...

... die erwarteten 12.000 Zuschauer: Länderspiele sind generell immer sehr bedeutsam, vor allem Heimspiele. Wir wollen die Euphorie weiter leben lassen, die positive Energie von den Rängen mitnehmen und mit einem positiven Gefühl in die WM gehen.

... die ersten Tage der Vorbereitung: Generell ging es für uns erstmal darum, anzukommen. Wir hatten uns alle viel zu erzählen, auch weil wir uns lange nicht gesehen haben. Auf dem Platz haben wir die Basics trainiert, viel Passspiel und erstmal wieder an den Ball gewöhnen. Wir sind im Trainingsprozess und der hat jetzt richtig begonnen.

... ihr Ziel: Nach der Saison kann ich mit Selbstbewusstsein in die Vorbereitung gehen. Alle Spielerinnen, die jetzt hier dabei sind, wollen am 11. Juli im Flieger nach Australien sitzen. Ich möchte mich während der Vorbereitung beweisen und zeigen und wie dann am Ende entschieden wird, werden wir sehen.

[dfb]