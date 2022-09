Voss-Tecklenburg: "Wir werden sehr viel rotieren"

Zum Abschluss der WM-Qualifikation trifft die Frauen-Nationalmannschaft am morgigen Dienstag (ab 18.30 Uhr, live bei ARD One) in Plovdiv auf Bulgarien. Nach dem 3:0-Auswärtserfolg in der Türkei haben die DFB-Frauen das WM-Ticket schon sicher. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und Sara Däbritz beantworteten auf der Pressekonferenz vor dem Spiel die Fragen der Medien. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen mitgeschrieben.

Martina Voss-Tecklenburg über...

... das Personal: Wir werden auf jeden Fall sehr viel rotieren. Stand jetzt ist geplant, dass alle Feldspielerinnen zum Einsatz kommen sollen, die bisher noch nicht gespielt haben.

... Almuth Schult: Almuth spielt morgen auf jeden Fall, zumindest wenn sie gesund bleibt. Natürlich war die EM nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat - gerade mit der Erkältung und den Rückenproblemen. Almuth gibt uns die ganze Zeit über einen Mehrwert, in allen Bereichen. Als Person und als Teamplayerin. Wir wollen Almuth den Support geben, den sie verdient hat und der ihrem Stellenwert gerecht wird.

Sara Däbritz über...

... die geglückte WM-Qualifikation: Wir sind glücklich, dass wir uns für die WM qualifizieren konnten. Wir wollen morgen dennoch ein gutes Spiel machen, drei Punkte einfahren und mit Spielfreude agieren.

... Almuth Schult: Almuth ist eine absolute Teamplayerin und absolut wichtig für die Mannschaft, auf und neben dem Platz. Sie gibt ihre Erfahrungen weiter und gibt wirklich immer alles fürs Team. Ich freue mich sehr für sie, dass sie spielt. Das wird ein besonderer Moment für sie, morgen nach langer Zeit wieder im Tor zu stehen.

... die Entwicklung der Mannschaft: Ich finde, dass wir eine super EM gespielt haben, deswegen standen wir auch im Finale. Es hat letztlich nicht ganz gereicht. Wir werden die EM im nächsten Lehrgang auch nochmal aufbereiten. Wir sind aber auf einem super Weg und wenn wir noch ein Jahr weiter daran arbeiten, haben wir alles, was es braucht, um um Titel mitzuspielen. Wir wollen uns in gewissen Aspekten noch verbessern, haben aber auch noch ein Jahr Zeit, um uns auf die WM vorzubereiten.

... die nächsten Monate: Erstmal will ich mich gut bei meinem neuen Verein Olympique Lyon einfinden. Das Trainingslager hat mir die Möglichkeit gegeben, alle direkt gut kennenzulernen. Wir haben ambitionierte Ziele. Mit der Nationalmannschaft warten auch wichtige Spiele auf uns. Das Spiel gegen Frankreich in Dresden zum Beispiel, wo nach meinen Informationen schon 19.000 Karten verkauft wurden. Wir wollen uns gegen gute Mannschaften messen und uns gut auf die WM vorbereiten.

