Voss-Tecklenburg: "Wir sind einen Schritt weitergekommen"

Sechster Sieg im sechsten Spiel: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat im letzten Spiel des Jahres mit einem 3:1-Auswärtserfolg in Portugal einen weiteren wichtigen Schritt in der WM-Qualifikation gemacht. DFB.de fasst die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zusammen.

Martina Voss-Tecklenburg über...

… den 3:1-Sieg gegen Portugal: Wir haben heute schwierige Situationen gut gelöst und in den Duellen clever agiert. Dann machen wir einen Fehler im Rausschieben und bekommen einen Elfmeter gegen uns, der dann noch vom Pfosten über Merles Rücken ins Tor fällt. Anschließend hatten wir eine kurze Phase, in der wir nicht mehr in unserem Selbstverständnis waren. Aber diese Widerstände brauchen wir, um in die Entwicklung zu kommen. Das haben wir gut gemacht und müssen uns dann eigentlich auch mit ein paar Toren belohnen. Die Portugiesinnen sind dann nochmal gut in die Umschaltmomente gekommen, aber auch das haben wir gut gelöst. Letztendlich ist es ein verdienter Sieg und wir können das Jahr zufrieden ausklingen lassen.

… das Jahr 2021: Wir haben gute Momente gehabt, viele junge Spielerinnen reingeworfen und tolle Entwicklungen gesehen. Für uns ist wichtig, dass wir als Mannschaft inzwischen gut wissen, wie wir spielen wollen. Wir sind da einen Schritt weitergekommen und haben offensiv gute Momente gehabt, in denen wir auch schöne Tore erzielt haben. Der Kader hat insgesamt eine gute Breite mit viel Qualität. Wir haben in diesem Jahr als Mannschaft Entwicklungsschritte gemacht.

… die Mischung aus Jung und Alt: Grundsätzlich schauen wir auf Potenziale und auf einen gewissen Leistungsanspruch, der erreicht werden muss. Die jungen Spielerinnen haben sich weiterentwickelt und das Niveau, weshalb sie ja auch berechtigterweise in der Nationalmannschaft sind. Von daher schaue ich nicht auf die Balance zwischen Jung und Alt, sondern auf die Leistung. Da haben wir schon eine gute Mischung aus Unbekümmertheit und Leadership.

… das Vorbereitungsturnier in England: Wir blicken mit Freude auf das Turnier in England mit Topgegnern. Da werden wir insgesamt einen klaren Blick auf die Dinge richten können und auf sehr gute Nationen treffen, die uns in allen Bereichen des Spiels fordern. Da können wir als Team noch wichtige Erkenntnisse in den entscheidenden Momenten mitnehmen.

[ag]