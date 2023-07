Voss-Tecklenburg: "Wir drehen jetzt nicht durch"

Sechs eigene Treffer und kein Gegentor im ersten Gruppenspiel gegen Marokko: Martina Voss-Tecklenburg hätte sich für den Turnierstart wohl keinen besseren Auftritt wünschen können. Die Bundestrainierin spricht nach dem Auftaktsieg über das Auftreten ihrer Mannschaft, den Turnierstart der anderen Titelfavoriten, ihre Kapitänin Alexandra Popp und die Defensivleistung.

Frage: Haben Sie erwartet, dass die Mannschaft im ersten Spiel so auftritt?

Martina Voss-Tecklenburg (55, Bundestrainerin): Wir haben das gehofft, aber trotzdem muss man etwas dafür tun. Wir sind bei uns geblieben, haben die ganzen Widerstände und Herausforderungen angenommen. Wir glauben einfach an uns. Wir wissen, dass noch nicht alles tippitoppi war, aber wir haben genau die richtigen Dinge im Spiel gemacht. Es war auch gut, mit einem 6:0 rauszugehen. Das gibt uns vielleicht in einer gewissen Konstellation auch etwas. Das ist etwas sehr Positives.

Frage: Viele Favoriten haben sich bislang gegen vermeintlich schwächere Gegner schwergetan. Ist dieser Sieg auch ein Statement Richtung Konkurrenz?

Voss-Tecklenburg: Ob das ein Statement an die anderen ist, sollen die anderen für sich bewerten. Wir können das aber einordnen und drehen jetzt nicht durch. Wir wissen, wozu wir in der Lage sind, dass wir noch ein paar Spielerinnen haben, die noch nicht wieder im Kader sind. Da ist also noch ein bisschen etwas, was wir noch in petto haben. Das war ein toller Auftakt, wir haben den ersten Schritt gemacht - jetzt konzentrieren wir uns auf das, was als nächstes kommt. Damit sind wir letztes Jahr gut gefahren, ich denke, damit werden wir auch dieses Jahr gut fahren.

Frage: Wie wichtig ist es, dass Alexandra Popp als Kapitänin mit ihren Toren vorangeht?

Voss-Tecklenburg: Sie weiß, dass sie die Tore nur machen kann, wenn die Flanken und Pässe ankommen. Wir wissen, wie sie für die Mannschaft arbeitet. Alexandra Popp ist ein Leader, eine Spielführerin, wie man sie sich nicht besser wünschen kann. Aber sie ist gleichzeitig ein Teamplayer. Ich bin froh, dass sie da ist, ich bin froh, dass sie trifft.

Frage: Sie sagen, es war nicht alles 'tipptoppi'. Können Sie das etwas genauer ausführen?

Voss-Tecklenburg: Vielleicht sind wir auch manchmal zu kritisch mit uns selbst, das zeichnet uns ja auch aus. Ich finde das gut. Wir wissen auch, dass wir heute nicht den stärksten Gegner in der Gruppe hatten. Es kommt jetzt nochmal eine andere Wucht auf uns zu. Dass wir mit diesem Rückenwind da reingehen, das gibt uns eine gute Ausgangslage, auf der wir jetzt ganz vernünftig aufbauen.

Frage: Die Abwehr galt als Baustelle aufgrund der Ausfälle. Wie hat Ihnen die Viererkette gefallen?

Voss-Tecklenburg: Wir wissen, was Sara Doorsoun uns in der Abwehr bringt, dass sie ihre defensiven Qualitäten hat, dass sie eine schnelle Spielerin ist und eine richtig positive Energie hat. Die eine oder andere Situation können wir noch besser lösen. Das sind alles Kleinigkeiten und Details, die besser werden mit der zunehmenden Spielzeit. Die richtigen 100 Prozent werden sich im Laufe des Turniers entwickeln. Wir wissen, dass das Turnier ein Prozess ist, wenn wir uns von Spiel zu Spiel steigern können, ist das ein guter Ausblick.

