Voss-Tecklenburg: "Wir brauchen Geduld und mehr Ruhe"

Matchday minus eins: Am Tag vor dem WM-Qualifikationsspiel der Frauen-Nationalmannschaft gegen Israel am Dienstag (ab 16.05 Uhr, live in der ARD) in Essen sprachen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und Spielerin Jule Brand bei der digitalen Pressekonferenz mit den Medien. DFB.de hat mitgeschrieben.

Martina Voss-Tecklenburg über...

...den Matchplan: Der Matchplan weicht nicht von dem ab, was wir uns im ersten Spiel gegen Israel vorgenommen haben. Wir wissen, dass wir viele Dinge auch gut gemacht haben. Wiir haben weit über 800 Pässe gespielt, weit über 70 Prozent Ballbesitz gehabt, aber viel zu wenig aus der Dominanz gemacht. Wir haben zu wenig Effektivität gezeigt, zu wenig Lösungen gefunden, um den Gegner in der Box vor Probleme zu stellen. Das Thema Präzision ist wichtig. Wir müssen auch ein besseres Positionsspiel haben und brauchen Geduld und mehr Ruhe in der Vorbereitung der letzten Aktion. Ich bin mir sicher, dass wir mehr Torchancen haben werden und dann auch hoffentlich verwerten werden. Wir dürfen beim ersten Nichtgelingen nicht verzweifeln, sondern müssen beim Plan bleiben.

...die Personallage: Alle sind fit und einsatzfähig. Wir werden in der Startelf Veränderungen aufgrund der hohen Belastungen haben. Da werden wir weniger auf einzelne Leistungen schauen, sondern darauf, wo wir Möglichkeiten haben, in diesem Spiel etwas Anderes an Energie reinzubringen.

...Lea Schüller: Sie hat eine super Entwicklung bei Bayern München genommen, hat im ersten Jahr etwas Zeit gebraucht. Vieles ist neu auf sie zugekommen, sie ist einen Reifungsprozess gegangen und ist eine von vier, fünf Stürmerinnen, die wir in Deutschland auf dem Schirm haben. Sie hat die nächsten Schritte gemacht und ist sich bewusst, dass sie immer wieder Nachweise ihrer Leistungen erbringen muss.

...die EM-Auslosung: Ich bin froh, dass endlich die Auslosung ist und wir uns auf die Gegner vorbereiten können. Alle Teams sind berechtigterweise da und werden uns vor Herausforderungen stellen. Es bedeutet auch, dass wir endlich wissen, wo wir spielen und wie wir uns vorbereiten können.

Jule Brand über...

...den Vorsatz fürs Spiel: Wir haben das letzte Spiel analysiert und wissen, was wir nicht gut gemacht haben, was wir besser umsetzen müssen. Wir haben einen Matchplan, den wir bestmöglich umsetzen wollen.

...ihre Entwicklung: Vor anderthalb Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt hier sitzen würde, damals habe ich noch in der zweiten Liga gespielt. Letztes Jahr ging alles sehr schnell.

...ihren Verein: Es sind hier viele Spielerinnen dabei, die in Hoffenheim gespielt haben und spielen. Es war ein großer Schritt, dass wir die Champions League geschafft haben, das zeigt, dass sich der Verein entwickelt hat. Wir sind auf einem gutem Weg, haben aber auch noch Luft nach oben. Es ist ein guter Verein, der viele junge Spielerinnen weiterentwickelt.

...die körperliche Frische: Viele Spielerinnen hatten eine Doppelbelastung und das ändert sicher etwas an der Kraft, die man hat. Wir hatten jetzt aber viel Zeit für die Regeneration und haben den Tank wieder aufgefüllt. Also sind wir bereit für das Spiel.

[dfb]