Voss-Tecklenburg und Chatzialexiou bei FIFA-Konferenz zur WM

Am Sonntag findet in Mailand die erste FIFA-Konferenz zur Analyse der Frauen-WM in Frankreich statt. Mehr als 150 Mitgliedsverbände sind im Palazzo Del Ghiaccio vertreten. Mit dabei: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und der Sportliche Leiter Nationalmannschaften, Joti Chatzialexiou.

Gemeinsam mit zahlreichen weiteren Trainerinnen und Trainern, sowie Sportlich Verantwortlichen, werden die Ergebnisse der technisch-taktischen und athletischen Analyse des Turniers, sowie WM-Trends und -Entwicklungen vorgestellt und diskutiert. Neben der Präsentation des Berichts der Technical Study Group und einer Podiumsdiskussion, wird auch Weltmeister-Trainerin Jill Ellis über den Weg des US-Teams zum Titel referieren.

"Konferenz trägt weltweiter Bedeutung des Frauenfußballs Rechnung"

Joti Chatzialexiou sagt: "Die Aufarbeitung der Analyseergebnisse des Turniers und der gemeinsame Austausch mit anderen Nationen ist auch für uns bedeutend, um wichtige Schlüsse zu ziehen. Dass diese Konferenz nun auch erstmals im Frauenfußball stattfindet, ist der richtige Schritt und trägt der weltweiten Bedeutung und der rasanten Entwicklung des Frauenfußballs Rechnung."

Die Veranstaltung wird unter anderem live auf dem YouTube-Kanal der FIFA gestreamt.