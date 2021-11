Voss-Tecklenburg: "Reinkommen und zwei Siege holen"

Die letzten beiden Länderspiele des Jahres stehen an. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft in der WM-Qualifikation am 26. November (ab 16 Uhr, live im ZDF) auf die Türkei und vier Tage später (30. November, ab 19 Uhr, im ZDF-Livestream) in Portugal auf die Gastgeberinnen. Vor dem Doppelpack spricht Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg über die beiden Partien, ihren Kader und ihre Ziele. DFB.de hat auf der Pressekonferenz die wichtigsten Aussagen mitgeschrieben.

Martina Voss-Tecklenburg über...

... Gegner Türkei: Es ist klar, dass es unterschiedliche Spiele werden - unter unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedingungen. Die Türkei ist sehr defensiv orientiert. Wir brauchen Kreativität, Mut, Leidenschaft. Wir wollen an die guten Lösungen aus dem 7:0 gegen Israel anknüpfen und das Positive mitnehmen. Die Türkei hat sich weiterentwickelt. Sie sind noch nicht auf internationalem Topniveau, werden aber alles reinwerfen. Auch für sie wird es etwas besonderes sein, gegen Deutschland zu spielen. Die Türkei ist ein sehr defensiv orientierter Gegner. Aber sie haben in der Gruppe auch bewiesen, dass sie unentschieden spielen können. Wir wollen sie mit Geduld, Kreativität und Torhunger knacken.

... Gegner Portugal: Portugal ist ein sehr spielstarker Gegner. Sie sind sehr zweikampfstark, haben eine gute Zweikampfmentalität, tolle Spielerinnen, sind aggressiv im Anlaufen. Sie werden uns in Umschaltmomenten fordern. Sie sind auch sehr selbstbewusst und werden uns das Leben schwer machen wollen. Es wird ein anderes Spiel, da wir mehr in der Defensive gefordert werden. Es ist ein Duell, in dem die beiden Teams nah beieinander sind. Wir wollen dem Gegner aber unser Spiel aufzwingen, dass sie sich nach uns richten müssen. Ich freue mich richtig auf dieses Spiel. Es ist zum Ende des Jahres der beste Gegner, den wir in der zweiten Jahreshälfte spielen. Wir wollen Fußball spielen, wollen unser Spiel - egal, gegen wen es geht - komplett durchziehen. Wir müssen uns natürlich auch auf ihre Stärken einstellen, nichtsdestotrotz wollen wir den Gegner vor Aufgaben stellen. Jetzt müssen wir erst einmal reinkommen, dann wollen wir zwei Siege holen. Danach wissen wir mehr. Im Februar können wir aus diesem Spiel etwas mit ins Turnier mitreinnehmen und daran weiter wachsen.

... die Nominierung von Marina Hegering: Sie wird seit Wochen vorbereitet und wir sind in enger Abstimmung mit dem Verein und ihr. Sie ist seit letzter Woche wieder im Trainingsbetrieb und steht meines Wissens in der Champions League im Kader. Jens Scheuer und ich haben und abgestimmt, dass es gut ist, wenn Marina im Mannschaftstraining integriert ist. Sie ist eine Teamplayerin und Führungsspielerin, die total wichtig für uns ist. Die Einsatzzeiten hängen von ihrem Zustand ab. Aber sie ist eine Inputgeberin innerhalb des Teams und es ist wichtig, dass sie dabei ist. Es fühlt sich gut an.

... die Situation bei den Torhüterinnen: Wir wollten bis Ende des Jahres einmal alle vier Torhüterinnen dabei haben, was leider wegen Verletzungen nicht immer möglich war. Wir freuen uns über die tollen Leistungen von Almuth - wie auch über die tollen Leistungen der anderen, also Laura, Ann-Katrin und Merle. Merle Frohms ist unsere Nummer eins. Es gibt keine Veranlassung, daran etwas zu ändern.-Ich freue mich trotzdem, dass Almuth die nächsten Schritte gemacht hat. Wir hoffen, dass alle Torhüterinnen ihre Leistungen festigen.

... ihre Kadernominierung: Ich hoffe, dass alle gesund bleiben. Wir haben bewusst aufgrund der pandemischen Lage einen größeren Kader gewählt. Es wird jetzt aber noch eine spannende Woche mit Champions-League-, Bundesliga- und internationalen Spielen. Wir freuen uns auf die Woche und drücken die Daumen, dass alle Spielerinnen gesund bleiben.

... die Planungen in Richtung EM-Sommer: Wir haben nächstes Jahr eine gute Vorbereitung mit einem Turnier in England im Februar. Dann kommen zwei Qualifikationsspiele im April. Dann haben wir noch ein Länderspiel und gehen im Juni in die Turniervorbereitung - vielleicht auch mit einem "closed door-Spiel". Es ist aber alles ein Stück weit abhängig von den Vereinen - wie weit sie international oder im Pokal kommen. Wir planen in jedem Fall mehrgleisig, damit die Spielerinnen individuell behandelt werden können. Wir sind da flexibel.

... das Heimspiel gegen die Türkei in Braunschweig: Die Region in Niedersachsen ist toll. Ich kenne die Braunschweiger Fans und die gute Atmosphäre, die dort herrscht. Ich hoffe, dass nicht nur Frauenfußballfans kommen, sondern vielleicht auch Braunschweig-Fans. Ich hoffe und wünsche mir, dass auch ganz viele türkische Mitbürger*innen kommen. Wir freuen uns darauf, weil wir in Braunschweig bestmögliche Bedingungen bekommen werden.

... die internationalen Einsätze der deutschen Vereine: Ich fahre heute nach Hoffenheim. Wir haben uns im Trainer*innenteam aufgeteilt. Wir haben Trainer in München, aber auch mit Britta Carlson morgen in Wolfsburg. Wir freuen uns darauf. Heute möchte ich auch den FC Barcelona sehen, weil der Klub derzeit ein Benchmark ist. Es ist spannend, so ein Spiel live zu sehen. Das hat einen Riesenmehrwert.

