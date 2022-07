Nach dem spannenden und mitreißenden Halbfinalsieg gegen Frankreich waren die Reaktionen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und ihrer Spielerinnen euphorisch. DFB.de hat die Stimmen der Protagonistinnen gesammelt.

Martina Voss-Tecklenburg: Meine Gedanken sind purer Stolz auf diese Leistung und diese Spielerinnen von der Nummer 1 bis 23. Wir haben so hart gearbeitet und sind so ein verschworener Haufen geworden, der sich auf dem Feld unterstützt. Wir haben völlig verdient gewonnen. Frankreich hat in der 2. Halbzeit natürlich etwas geändert, nachdem sie vor der Pause eigentlich nur einen Torschuss hatten. Dass sie offensiv mehr können und uns wehtun, wussten wir. Es war eine grandiose Teamleistung, dann die Nadelstiche zu setzen, das wollten wir. Am Ende ist es aufgegangen, aber es war mega spannend und mega anstrengend.

Oliver Bierhoff (Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie): Wir sind überglücklich, auch wegen der Art, wie die Mannschaft hier auftritt. Man spürt die Überzeugung und den Spaß, etwas zu erreichen. Man spürt auch, dass sie jetzt diesen letzten Schritt gehen wollen.

Alexandra Popp: Ich kann es nicht in Worte fassen. Wir haben eine Wahnsinnspartie gespielt und alles reingeworfen. Wir sind unfassbar glücklich, kein Schwein hat mit uns gerechnet. Wir stehen im Finale in Wembley gegen England, geiler geht es nicht. Das Selbstvertrauen haben wir uns in den ganzen Spielen erspielt. Die Mannschaft ist einfach geil, sie stärkt mir den Rücken und freut sich mit mir nach meiner ganzen Leidensgeschichte. Jetzt heißt es: Schnell regenerieren.

Merle Frohms: Die ganze Mannschaft hat überragend gekämpft. Ein Kompliment an jede einzelne Spielerin. Dann ist es am Ende verdient, weil wir es mehr wollten, vorne unsere Tore geschossen und hinten alles abgeräumt haben. Wir wussten, dass Renard bei Standards Zielspielerin ist, aber Poppi hat das super gemacht und alles, was durchkam, haben wir geklärt. Mit Abpfiff kamen gleich Freudentränen, weil das einfach ein einmaliges Erlebnis ist. Wir hätten uns vor dem Turnier nicht ausgemalt, dass wir es ins Finale schaffen, das ist ein unglaubliches Gefühl.

Oberdorf: Es fühlt sich surreal an. Ich brauche erstmal einen Tag, um das zu realisieren. Es war wieder einmal der Einsatz und der Wille, das Tor zu machen und unser eigenes zu verteidigen. Wir haben heute leider das erste Gegentor kassiert, aber auch das hat uns nicht aus der Ruhe gebracht. Wir haben einfach unser Spiel aufgezogen und weitergemacht. Poppi hat mal wieder überragend geköpft, sie ist einfach ein Biest da vorne drin. Genau das ist es, was wir von ihr brauchen. Wir waren alle zu 100 Prozent da. Jetzt gilt es, zu regenerieren, und dann wartet auch schon England. Ich genieße einfach jede Minute hier. Die Atmosphäre und Fans geben einem unglaubliche Energie. Wir geben uns auch gegenseitig Energie und dann hat man das Gefühl, dass man nicht kaputt gemacht werden kann.