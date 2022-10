Voss-Tecklenburg: "Kein Gegner ist zu unterschätzen"

Südkorea, Kolumbien und Marokko heißen die deutschen Gegner in der Gruppe H bei der Weltmeisterschaft vom 20. Juli bis 20. August 2023 in Australien und Neuseeland. Einen Tag nach der Auslosung geht Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im DFB.de-Interview näher auf die einzelnen Gruppengegner ein und spricht über die nächsten Schritte in der WM-Vorbereitung.

DFB.de: Frau Voss-Tecklenburg, seit gestern kennen Sie Ihre WM-Gruppengegner. Sind Sie zufrieden mit der Gruppe?

Martina Voss-Tecklenburg: Ich hatte nun Zeit eine Nacht darüber zu schlafen. Wir müssen natürlich großen Respekt vor diesen Gegnern haben. Vor allem Südkorea und Kolumbien sind keine Mannschaften, die man mal eben besiegt. Auch wenn man das von außen denken mag. Kein Gegner ist zu unterschätzen. Südkorea wird eine sehr spielstarke Mannschaft sein.

DFB.de: Was zeichnet die Südkoreanerinnen aus?

Voss-Tecklenburg: Sie sind erfahren und technisch gut. Mit Colin Bell haben sie einen Trainer, der die Mannschaft weiterentwickelt hat. Von daher werden wir Südkorea gut analysieren und auch beobachten. Außerdem möchten wir in der Vorbereitung nochmal gegen eine Mannschaft aus Asien spielen.

DFB.de: Wie schätzen Sie Kolumbien ein?

Voss-Tecklenburg: Es ist eine sehr gute Mannschaft. Sie haben eine starke Physis, eine große Mentalität und sind sehr hartnäckig. Außerdem spielen sie mit viel Herzblut und Stolz. Auch bei den U-Turnieren hat man zuletzt gesehen, dass Kolumbien überall vertreten war. Sie sind auf einem guten Weg. Sie haben viel investiert in die Entwicklung des Frauenfußballs und zudem sehr talentierte und widerstandsfähige Spielerinnen.

DFB.de: Im ersten Gruppenspiel am 24. Juli werden Sie in Melbourne auf Marokko treffen. Auch bei diesem Aufeinandertreffen handelt es sich um eine Premiere…

Voss-Tecklenburg: Marokko ist tatsächlich unter den drei Mannschaften die größte Unbekannte. Es ist eine Mannschaft, die wir im ersten Spiel besiegen müssen. Das ist unser Anspruch. Sie sind Neuling auf der großen WM-Landkarte. Der Start in ein Turnier ist immer enorm wichtig. Wir werden die Marokkanerinnen daher in der Vorbereitung beobachten, sodass wir gut vorbereitet in dieses erste Gruppenspiel gehen werden. Es ist eine sehr spannende Gruppe!

DFB.de: Die Gruppenkonstellation könnte im Achtelfinale eine Wiederauflage des EM-Halbfinals für Sie bedeuten.

Voss-Tecklenburg: Das stimmt. Mit dem Blick auf ein mögliches Achtelfinale würde aus der Gruppe F, wahrscheinlich mit Frankreich oder Brasilien, ein echter Kracher auf uns zukommen. Von daher hätte es sicherlich auch andere, glücklichere Konstellationen geben können. Aber es ist eine WM und das ist cool! Uns erwarten in der Gruppenphase drei, ganz unterschiedliche Gegner von verschiedenen Kontinenten. Von daher freuen wir uns auf diese Spiele!

DFB.de: Mit der Auslosung steht auch fest, dass Ihre Mannschaft ausschließlich Spiele in Australien bestreiten wird. Was bedeutet das hinsichtlich Reisewege und weiteren Planungen?

Voss-Tecklenburg: Es steht außer Frage, dass diese WM für alle lange Reisewege bedeutet. Es macht es für die Planungen jedoch einfacher, dass wir nur in einem Land spielen werden – die komplette Vorrunde und dann hoffentlich auch viele Spiele in der K.o.-Phase. Dennoch haben wir auch in der Gruppenphase mit Melbourne, Sydney und Brisbane drei verschiedene Spielorte. Das wiederum bedeutet: Wir müssen viel reisen und planen, wann wir, wo sein wollen und wo wir vielleicht ein Base Camp einrichten werden. Fest steht, wir werden, ähnlich wie in Frankreich, häufig während des Turniers im Flieger oder Bus sitzen. Das wird eine Herausforderung für die sportliche Abläufe, für die Regeneration – das gilt jedoch für alle Mannschaften.

DFB.de: Die Auslosung sei der Start in ein neues Turnier, sagten Sie vor der Auslosung. Wie geht es nun weiter, nachdem der Startschuss gefallen ist?

Voss-Tecklenburg: Zunächst werden wir im November nach Amerika reisen und mit der USA gegen einen Top-Gegner spielen. Partien auf diesem Niveau zu bestreiten und auszurichten, sind auch in 2023 unser Anspruch. Im Februar planen wir ein Trainingslager, welches mit einem Länderspiel abgeschlossen werden soll. Zudem möchten wir in der WM-Vorbereitung im April, Juni oder Juli gegen eine südamerikanische und beziehungsweise oder asiatische Mannschaft testen, um uns auf die Spielstile einzustellen und gut gerüstet zur WM zu fahren.

DFB.de: Wie präsent ist bei Ihnen noch der tolle EM-Auftritt Ihrer Mannschaft und mit welchem Gefühl blicken Sie nun auf das nächste große Turnier, die WM im nächsten Jahr?

Voss-Tecklenburg: Die EM ist immer noch präsent, da ich noch oft darauf angesprochen werde, unter anderem bei der Auslosung in Auckland. Insbesondere die europäischen Mannschaften haben das Turnier intensiv verfolgt. Uns hilft es, dass seither auch international mit einem anderen Blick auf die deutsche Frauen-Nationalmannschaft geschaut wird. Wir haben uns Respekt verschafft. Das spüren wir deutlich. Das Schwierigste im Fußball ist jedoch, Erfolge zu bestätigen – das haben wir im nächsten Jahr fest vor!



