Voss-Tecklenburg: "Haben es seriös gelöst"

Martina Voss-Tecklenburg: "Wir haben viel Power in die Angriffe gelegt"

Nach dem souveränen 3:0 der Frauen-Nationalmannschaft im letzten Gruppenspiel gegen Finnland zeigten sich Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und die Spielerinnen zufrieden. DFB.de hat die Stimmen zum dritten Sieg mitgeschrieben.

Martina Voss-Tecklenburg: Wir waren von Anfang an im Spiel und haben es seriös gelöst. Es war nicht brilliant, aber wir haben viel Power in die Angriffe gelegt. Nur der letzte Pass hat gefehlt und die Präzision - da haben wir uns nicht belohnt. Wir haben ein schweres Viertelfinale vor uns, aber wir freuen uns, dass wir die Gruppe so souverän gelöst haben.

Alexandra Popp: Es war ein hartes Stück Arbeit. Wir waren die klar bessere Mannschaft, aber man hat ein bisschen gemerkt, dass die Kräfte fürs Erste nachgelassen haben. Aber es sei der Mannschaft verziehen.

Nicole Anyomi: Ich habe lange auf die Spielzeit gewartet und wollte meine Chance nutzen und mein Bestes geben. Mit der Vorlage und dem Tor bin ich sehr glücklich.

Sophia Kleinherne: In erster Linie zählt der Sieg. Das ist eine Ausgangslage, die wir uns verdient haben. Es gibt wieder Kleinigkeiten zu kritisieren, die wir aber bis zum Viertelfinale abstellen werden.

