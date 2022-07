Lea Schüller: "Wir haben uns in einen Rausch gespielt"

Alexandra Popp: "Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen"

Voss-Tecklenburg: "Großartige Teamleistung"

Durch einen dominanten Auftritt zum Auftakt in die Europameisterschaft in England besiegte die deutsche Frauen-Nationalmannschaft Dänemark 4:0 (1:0). Nach dem Spiel meldeten sich Lina Magull, Torschützin des 1:0, Lea Schüller, Torschützin des 2:0, EM-Debütantin Alexandra Popp, Torschützin des 4:0, und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zu Wort.

Martina Voss-Tecklenburg: Wir haben ein überragendes Spiel gemacht, waren von Beginn an da. Wir haben uns Torchancen herausgespielt, waren unglaublich dominant, aggressiv und es war eine großartige Teamleistung von allen Beteiligten. Die Erleichterung ist groß, das haben wir uns aber im Vorfeld erarbeitet. Das Spiel ist eine gute Basis. Wie wir es bestritten haben, gibt uns Sicherheit. Wir haben heute viele gute Entscheidungen getroffen und ich bin sehr zufrieden. Wir können das Spiel einordnen. Wir wissen, was mit Spanien im nächsten Spiel auf uns zukommt. Aber heute haben wir viele Dinge richtig gemacht. Dänemark hatte keine Luft zu atmen und jetzt gilt es, genau das aufrecht zu halten. Die Mannschaft weiß, welche Aufgabe als nächstes kommt. Die Spanierinnen werden aber auch auf uns geguckt haben. Wir nehmen den Teamspirit, der sich durch eine solche Leistung festigt, mit und freuen uns auf das nächste Spiel.

Lina Magull: Beim ersten Tor war viel Frust dabei. Vorher hatte ich und auch das Team schon einige Chancen. In dem Moment war es dann wichtig, dass wir getroffen haben und am Ende auch nachlegen konnten. Wir haben viele Zweikämpfe gewonnen und mit Herz gespielt. Ich bin stolz auf die Mannschaft und das macht Lust auf die EM.

Lea Schüller: Wir haben uns am Ende in einen Rausch gespielt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll zu diesem Auftaktspiel. Ein 4:0 im ersten Spiel ist überragend. Wir haben immer Verbesserungspotenzial, aber sind erstmal zufrieden mit dem Spiel.

Alexandra Popp: Als ich den Ball ins Tor geköpft habe, konnte ich es gar nicht glauben. Ich bin mega froh, die Spielzeit erhalten zu haben und dann auch noch das Tor zu machen. Die Mannschaftsleistung war überragend: intensiv, ein unfassbar gutes Pressing und viele Chancen. Am Ende haben wir auch in der Höhe verdient gewonnen. Das gibt uns ein sehr gutes Gefühl und macht Lust auf mehr.

[dfb]