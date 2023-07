Voss-Tecklenburg erwartet "ein enges Spiel"

Nur noch ein Tag bleibt bis zum WM-Auftakt der Frauen-Nationalmannschaft gegen Marokko am Montag (ab 10.30 Uhr MESZ, live im ZDF). Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und Torhüterin Merle Frohms sprechen vor der Partie auf DFB.de über den Gegner aus Nordafrika, Vorsätze für das Spiel und Vorfreude.

Martina Voss-Tecklenburg über...

... die bisherigen WM-Spiele: Wenn man den Auftakt in diese WM gesehen hat, tritt genau das ein, was wir auch gesagt haben: Die Weltspitze ist enger zusammengerückt. Die Spiele sind mehrheitlich eng, es gab nur ein deutliches Erlebnis. Alle Mannschaften haben die Qualität, jede andere Mannschaft vor Probleme zu stellen. Das wird morgen gegen Marokko nicht anders sein.

... Erwartungen an Marokko: Wir erwarten einen hartnäckigen Gegner. Marokko hat sich in den letzten zwei Jahren sehr gut entwickelt. Man sieht, dass sie die nächsten Schritte gehen, dass die Spielerinnen auch individuell neue Schritte gehen. Die Marokkanerinnen werden mit Herzblut spielen, sie können verteidigen, sie werden versuchen, Standards herauszuarbeiten. Wir wissen, dass es bei der WM keinen Selbstläufer geben wird. Es braucht ein gute Balance aus Geduld und Offensivwucht. Wir wissen, dass eine Mannschaft auf den Platz kommt, die nicht nur für den Fußball stehen wird, sondern auch für einen großartigen Erfolg in der arabischen Welt. Wir haben schon erlebt, wie stolz Marokko als Land ist. Wir sind uns bewusst, dass Stolz, Freude, Mentalität, aber auch fußballerische Qualität kommen wird. Wir sehen uns gut vorbereitet. Wir sind in den letzten Tagen in Australien gut angekommen, wir haben die lange Reise und den Jetlag gut verarbeitet. Ich habe großes Vertrauen in Spielerinnen und Trainerteam. Ich erwarte ein enges Spiel, aber wir wollen das Spiel gewinnen.

... eigene Attribute: Ich hoffe, dass uns das auszeichnet, was uns auch schon letztes Jahr ausgezeichnet hat: aggressiv, intensiv und attraktiv Fußball zu spielen. Dass wir hohes Pressing angehen und selbstbewusst auftreten. Wir wollen viel agieren, aktiven Fußball spielen. Wir haben eine gute Kaderqualität. Wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir Möglichkeiten haben zu agieren und dennoch in der Qualität stabil zu bleiben. Wir sind auf alles vorbereitet, und das soll eine große Stärke dieser Mannschaft sein.

... Hoffnung auf eine erneute Euphoriewelle: Das hat natürlich ganz viel mit uns zu tun. Wir sind uns dieser Verantwortung natürlich bewusst. Wir werden versuchen, unsere bestmögliche Leistung zu bringen. Wir werden alles geben, wir wollen die Menschen mitnehmen. WIr wollen die Menschen mit unserem Fußball emotionalisieren. Wir wollen Freude vermitteln, gerade in Zeiten, wo nicht alles so schön ist. Wenn wir ein Lächeln schenken können, und wenn wir Werte darstellen und Vorbilder kreiieren können, weil wir wir bereit sind, über unsere Grenzen hinaus zu gehen in allen Bereichen, dann tun wir das gerne.

... die 24. Spielerin Janina Minge: Wir haben noch ein Abschlusstraining. Wenn da nichts passieren sollte, dann wird Janina - wie vorher abgesprochen - morgen nach dem Spiel nach Hause reisen.

Merle Frohms über...

... die Kommunikation mit der Abwehr: Natürlich ist Kommunikation auf dem Platz sehr wichtig, um Verantwortung auszustrahlen und den Mitspielerinnen Sicherheit zu geben - unabhängig davon, wer auf dem Platz steht. Ich habe keinen Zweifel, dass alle dazu bereit sind, das erste Gruppenspiel morgen konzentriert anzugehen.

... die Balance aus Vorfreude und Nervosität: Es ist ein Mix aus beidem. Natürlich freuen wir uns riesig, dass die WM nun für uns endlich startet. Es fängt auch an, in den Beinen zu kribbeln, weil man selbst auf dem Feld stehen möchte. Je näher das Spiel rückt, desto größer wird aber auch die Anspannung, weil uns bewusst ist, welche Bedeutung das Turnier für jede einzelne Spielerin hat.

... ihr erstes WM-Spiel: 2019 war ich froh, überhaupt dabei zu sein. Aber auf dem Platz zu stehen und das Spiel selbst zu beeinflussen, ist auch ganz cool. Es macht mich stolz, das Land als Nummer eins vertreten zu dürfen. Das wird ein besonderer Moment für mich, wenn wir auf dem Platz stehen werden und die Nationalhymne läuft. Es ist nicht selbstverständlich, bei einer WM dabei zu sein. Meine Familie wird sich alle Spiele von zuhause aus ansehen, aber nicht vor Ort sein.

[dfb]