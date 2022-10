Voss-Tecklenburg: "Wir versuchen, mit einer Achse in der Startformation zu spielen"

Voss-Tecklenburg: "Ein Spiel auf Augenhöhe"

Vor dem Länderspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft am Freitag (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) in Dresden gegen Frankreich sprechen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und Linda Dallmann über die Neuauflage des EM-Halbfinales und die Stimmung im Team nach der Verletzung von Giulia Gwinn.

Martina Voss-Tecklenburg über...

... die Woche in Dresden: "Wir hatten eine gute Woche und durften mit dem Besuch in der Semperoper viel erleben. Auch auf dem Trainingsplatz lief es überwiegend gut."

... die Verletzung von Giulia Gwinn: "Der Trainingsunfall von Giulia trübt die Stimmung, weil wir wissen, dass es wohl ein Kreuzbandriss oder zumindest eine schwere Verletzung ist. Es lässt uns nicht kalt, wenn sich eine Nationalspielerin verletzt."

... die Stimmung vor dem Spiel: "Ich bin gespalten, einerseits freue ich mich auf das Flutlichtspiel vor den Fans, aber ich kann mich wegen der Verletzung nicht uneingeschränkt freuen. Wir müssen das jetzt als Mannschaft tragen und in Energie umwandeln."

... den Kader: "Es ist ein großer Teil des EM-Kaders dabei. Wir werden versuchen, mit einer guten Achse in der Startformation zu spielen. Es ist eine Partie auf hohem Niveau. Das ist gut, um junge Spielerinnen reinzuwerfen, die sonst nicht in den Genuss kommen, in der Champions League oder der Nationalmannschaft zu spielen."

... Gegner Frankreich: "Wir freuen uns auf einen Topgegner, der allerdings auch einige verletze Spielerinnen hat. Ich glaube, es wird ein Spiel auf Augenhöhe mit viel Tempo und Energie."

... die Resttickets: "Wir hoffen, dass die letzten 2500 Stehplatzkarten noch verkauft werden. Ein ausverkauftes Frauen-Länderspiel in Dresden wäre echt cool."

Linda Dallmann über...

... die Vorfreude auf das Länderspiel: "Ich bin auch zwiegespalten. Wir freuen uns schon die ganze Woche auf das Event. Wir werden auch für Giulia Gas geben, weil sie es verdient hat. Das Spiel ist auch ein Zusammenkommen mit den Fans nach der EM, und darauf freuen wir uns."

... ihr Formhoch: "Meine Form ist nicht plötzlich da, ich habe mich auch vor und während der EM fit gefühlt. Aber wenn man ein Tor schießt, steigt das Selbstvertrauen, und es wird leichter. Der Tapetenwechsel bei Bayern München mit dem neuen Trainer tat mir gut, ich habe viel Spielfreude."

[dfb]