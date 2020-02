Vorverkauf fürs Spanien-Spiel läuft

Das erste Länderspiel im EM-Jahr steht an. Der Vorverkauf für die Partie gegen Spanien am Donnerstag, 26. März 2020 (ab 20.45 Uhr, live bei RTL), in Madrid läuft. Tickets kosten 21,20 Euro. Die Bestellphase endet am Freitag, 21. Februar 2020, um 12 Uhr. Wie immer bei Auswärtsspielen können nur Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft die Karten erwerben.

Im DFB-Ticketportal ist hierfür ein Onlineshop eingerichtet worden, den ausschließlich Fan Club-Mitglieder nutzen können. Achtung: Die Bezahlung muss per Sepa-Lastschrift erfolgen, eine Bezahlung per Kreditkarte ist nicht möglich! Die Belastung des Kontos erfolgt erst nach erfolgreicher Zuteilung, die voraussichtlich in der Kalenderwoche 9 vorgenommen wird.

Die Ticket-Voucher werden per Mail versandt und können per print@home ausgedruckt werden. Hinweis: Im Fall einer Umschreibung eines Vouchers nach der Zuteilung wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 Euro pro Umpersonalisierung erhoben. Nach wie vor können die Tickets für Auswärtsspiele nur auf andere Fan Club-Mitglieder umgeschrieben werden.

EDV-gesteuertes Losverfahren

Sofern das dem DFB zur Verfügung stehende Ticketkontingent nicht ausreichen sollte, wird ein EDV-gesteuertes Losverfahren über die Zuteilung entscheiden. Der zeitliche Eingang der Bestellung ist hierbei nicht entscheidend. Jedes Mitglied kann nur ein Ticket erwerben.

Auch Gruppenbestellungen sind möglich. Dabei werden in einem Vorgang maximal bis zu vier Fan Club-Mitglieder zu einer Bestellung zusammengefasst. Selbstverständlich müssen sich auch die Freunde mit ihrer Mitgliedsnummer und ihrer gültigen PIN eintragen. Im Falle einer Auslosung ist somit gewährleistet, dass die Gruppe gemeinsam reisen kann. Für die Zahlungsabwicklung und die Ticketzustellung ist das zuerst eingeloggte Fan Club-Mitglied Verantwortlicher und Empfänger. Bei einer Verlosung nimmt die Bestellung als Ganzes teil, das heißt: Entweder bekommen alle ein Ticket oder keiner.

Zur Saison 2016/2017 hat der Fan Club ein Bonussystem eingeführt. Das heißt, Mitglieder sammeln beim Kauf von Tickets Punkte. Um die Punktegutschrift zu erhalten, müssen die Tickets jedoch personalisiert werden. Der Punktestatus wird bei der Verteilung von Karten herangezogen, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigen sollte. So sollen die treuesten der treuen Fans belohnt werden. Das Konzept wurde gemeinsam mit den Fan-Vertretern erarbeitet. Informationen zum Bonussystem gibt es hier.

