Vorverkauf fürs Slowakei-Spiel in Göppingen

Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2024 in Usbekistan ist die deutsche Futsal-Nationalmannschaft zum zweiten Mal in Göppingen zu Gast: Am 5. Oktober (ab 18.30 Uhr) trifft das Team von Cheftrainer Marcel Loosveld in der Eliterunde der WM-Qualifikation in der EWS Arena auf die Slowakei.

Seit April 2022 hat sich die DFB-Auswahl erfolgreich durch die Vor- und Hauptrunde der WM-Qualifikation gespielt und sich im April beim ersten Gastspiel in der EWS Arena durch das 4:2 in den Playoffs gegen Schweden erstmals den Platz unter den Top 20 Europas gesichert – inklusive Zuschauer*innen-Rekord mit 2861 Fans in der Halle.

Für die Eliterunde wurden im Juni fünf Vierergruppen ausgelost. Neben der Slowakei, auf die das DFB-Team bereits in der Hauptrunde zweimal traf (1:1 und 0:0), bekommt es die Mannschaft von Marcel Loosveld zudem mit Kroatien und Frankreich zu tun. Lediglich der Gruppensieger hat das WM-Ticket sicher.

Tickets ab 4 Euro

Karten für das Aufeinandertreffen mit der Slowakei gibt es nun im DFB-Ticketshop. Tickets der Kategorie 1 für das Spiel in Göppingen kosten 15 Euro (ermäßigt zehn Euro), Karten der Kategorie 2 10 Euro (ermäßigt 8 Euro). Gruppentickets für Gruppen ab zehn Personen sind bereits ab 4 Euro erhältlich.

Auch für das erste deutsche Heimspiel in der Eliterunde, am 16. September in der Richard-Hartmann-Halle in Chemnitz gegen Gruppenfavorit Kroatien, sind noch Karten über den Ticketshop erhältlich.

Die Spieltermine in der Eliterunde

Spieltag 16.9.2023 Deutschland – Kroatien (Richard-Hartmann-Halle, Chemnitz) Spieltag 20.9.2023 Frankreich – Deutschland (Laval) Spieltag 5.10.2023 Deutschland – Slowakei (EWS-Arena, Göppingen) Spieltag 9.10.2023 Slowakei – Deutschland (Levice) Spieltag 15.12.2023 Kroatien – Deutschland (Slavonski Brod) Spieltag 20.12.2023 Deutschland – Frankreich (BallsportArena, Dresden)

Weitere Inhalte und Informationen rund um die Futsal-Nationalmannschaften und -Bundesliga finden sich auf DFB.de und dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB.

