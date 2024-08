Vorverkauf fürs Polen-Spiel in Ahlen

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft trifft am 11. Oktober 2024 in Ahlen auf Polen. Das Länderspiel wird um 17:30 Uhr im Wersestadion angepfiffen, der Einlass beginnt um 16:30 Uhr. Für die Partie, die eine spannende Herausforderung gegen einen starken Gegner verspricht, startet der Vorverkauf am Dienstag, den 20. August 2024, um 12:00 Uhr.

„Wir freuen uns auf unser U 20-Länderspiel in Ahlen und die Unterstützung der Zuschauer dort, denen wir ein tolles Spiel bieten wollen“, sagt U 20-Trainer Hannes Wolf. „Polen ist erfahrungsgemäß ein starker Gegner, mit dem wir uns gerne messen. Die U 20-Länderspiele sind für unsere Spieler eine gute Möglichkeit, international Erfahrung gegen Gleichaltrige zu sammeln. Davon können sie in ihrer Zukunft profitieren.“

Tickets sind online über den DFB-Ticketshop erhältlich. Die Preise für Sitzplätze liegen bei 12 Euro (ermäßigt 8 Euro) in Kategorie 1 und 10 Euro (ermäßigt 7 Euro) in Kategorie 2. Stehplatztickets gibt es für 8 Euro (ermäßigt 6 Euro). Für Gruppen ab zehn Personen sind Stehplatztickets für nur 4 Euro pro Person erhältlich. Rollstuhlfahrer inklusive Begleitperson zahlen 6 Euro. Jetzt Tickets sichern und die deutsche U 20-Nationalmannschaft bei ihrem ersten Heim-Länderspiel der Saison in Ahlen unterstützen!

[gmw]