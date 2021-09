Vorverkauf fürs Israel-Spiel in Paderborn

Dreifache Premiere in Paderborn! Wenn die U 21-Nationalmannschaft am 7. Oktober in der Benteler-Arena (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) gegen Israel antritt, gibt es gleich aus mehreren Gründen etwas zu feiern. Es ist das erste Heimspiel des amtierenden U 21-Europameisters, der am 6. Juni durch das 1:0 gegen Portugal den Titel holte. Dazu ist es das erste U 21-Länderspiel seit November 2019, bei dem die U 21 wieder Zuschauer*innen im Stadion empfangen darf. Zu guter Letzt ist es das erste Spiel des neuen U 21-Nationaltrainers Antonio Di Salvo und das in seiner Geburtsstadt, in der er auch seine ersten Profierfahrungen sammelte.

Heute hat der Vorverkauf für die Partie gegen Israel begonnen. Hier geht es zum Ticketshop.

Di Salvo: "Geschichten, die der Fußball schreibt"

"Das sind Geschichten, die der Fußball schreibt", sagt Antonio Di Salvo dazu. "Ich freue mich auf ein besonderes Spiel mit viel Unterstützung von Familie und Freunden." Der 42-Jährige wurde am 5. Juni 1979 in Paderborn geboren. Nach den beiden Stationen BV Bad Lippspringe und TuS Paderborn-Neuhaus spielte der frühere Bundesligastürmer drei Jahre lang beim SC Paderborn 07. Am 23. September wurde Di Salvo durch einen einstimmigen Beschluss des DFB-Präsidiums vom Co-Trainer der U 21-Nationalmannschaft zum neuen Cheftrainer befördert und somit zum Nachfolger von Stefan Kuntz.

Die U 21-Nationalmannschaft ist im September mit zwei Auswärtsspielen (6:0 gegen San Marino, 3:1 gegen Lettland) erfolgreich in die EM-Qualifikation gestartet und führt ihre Gruppe B vor dem punktgleichen Gegner des nächsten Heimspiels, Israel, an. Nach dem Spiel in Paderborn trifft das Team am 12. Oktober in Szeged auf Ungarn (ab 17.30 Uhr, live auf ProSieben MAXX). Im November folgen dann zwei weitere Heimspiele gegen Polen und San Marino.

[dfb]