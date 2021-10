Vorverkauf für WM-Qualifikation in Essen

Mit zwei Siegen aus zwei Spielen ist der deutschen Frauen-Nationalmannschaft ein perfekter Start in die WM-Qualifikation gelungen. Am 26. Oktober (ab 16.05 Uhr, live in der ARD) soll diese Bilanz auch beim Heimländerspiel gegen Israel weiter ausgebaut werden. In Absprache mit den zuständigen Gesundheitsämtern sind im Stadion Essen bis zu 5000 Zuschauer*innen zugelassen. Der Vorverkauf auf tickets.dfb.de läuft.

Eintrittskarten nur im Vorverkauf erhältlich

Tickets sind auf tickets.dfb.de ausschließlich im Vorverkauf erhältlich - die Tageskassen werden in Absprache mit den Behörden nicht geöffnet. Bis zum Anpfiff können Eintrittskarten deshalb nur per print@home erworben werden.

Sitzplatzkarten der Kategorie 1 sind für 25 Euro (ermäßigt 20 Euro) und in der Kategorie 2 für 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) erhältlich. Gruppentickets ab zehn Personen kosten 8 Euro pro Person und sind hier für das Spiel mit dem Aktionscode WIR#ImTeam buchbar. Es gehen ausschließlich Sitzplätze in den Verkauf, da Stehplätze bei Qualifikationsspielen laut UEFA-Reglement nicht erlaubt sind.

Es gilt für alle Zuschauer*innen ab dem Alter von sieben Jahren das Prinzip 3-G-Kontrolle: Zugelassen sind ausschließlich Personen die geimpft, genesen oder einen tagesaktuellen Antigen-Schnelltest, alternativ auch einen PCR-Test (max. 48 h) vorweisen können. Bis zum Erreichen des Sitzplatzes ist eine medizinische Maske zu tragen.